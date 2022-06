Dieb stiehlt Rollstuhlfahrerin Armband

Wegen eines Diebstahlsdeliktes ermittelt die Polizei aktuell nach einem Vorfall am Argenufer am Montagnachmittag. Eine 75 Jahre alte Frau saß in ihrem Rollstuhl vor einem Wohnhaus, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat erst um das Wechseln von Kleingeld. Als sie dies ablehnte, wollte der Fremde in die Handtasche greifen, die sich auf dem Schoß der Frau befand. Die Frau konnte dies verhindern und durch Rufen Passanten auf den Vorfall aufmerksam machen. Der Unbekannte ging daraufhin davon. Kurze Zeit später bemerkte die 75-Jährige das Fehlen ihres rotgoldenen Armbandes, weshalb das Polizeirevier nun involviert wurde. Zeugen des Vorfalles mit dem Fremden oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Armbandes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.