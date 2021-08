Dieb bedient sich aus Auto

Insgesamt 18 Staplerreifen, einen Benzinkanister, einen Schlagbohrer und eine neongelbe Winterjacke hat ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag aus einem Pkw gestohlen, der auf einem Parkplatz in der Straße „Zur Wanne“ in Wangen geparkt war.

Der Täter baute laut Polizei auf der Beifahrerseite ein Fenster aus und verschaffte sich so Zutritt zu dem VW. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt mehr als 4000 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07522/9840 zu melden.