Die Wangener Fieberambulanz schließt

Die Fieberambulanz in Wangen wird geschlossen. Der letzte Dienst findet am Sonntag, 14. Juni, statt, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit. Durch die mittlerweile gute Ausstattung mit eigener Schutzausrüstung betreuten die meisten Hausarztpraxen ihre Covid-Patienten inzwischen selbst, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Für die Praxen, die, aus welchen Gründen auch immer (zum Beispiel selbst Angehörige vulnerabler Patientengruppen), Covid-Patienten nicht versorgen können, habe die Vereinigung flächendeckend über 200 sogenannte Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) etabliert. Die CSP stellten definierte Zeitslots für die Untersuchung, Behandlung und Abstriche von Covid-Verdachtsfällen zur Verfügung. So sei sichergestellt, dass alle Patienten im Land bei Bedarf Abstriche erhalten.

Die KVBW reagiert eigenen Angaben zufolge mit der Schließung der seit mehreren Wochen im GEG-Gebäude untergebrachten Ambulanz auch auf die zurückgehenden Infektionszahlen und die damit deutlich sinkenden Patientenzahlen in der Fieberambulanz, die den weiteren Bestand nicht rechtfertige. Allerdings sei sie auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorbereitet, so dass, falls erforderlich, die Fieberambulanz auch schnell wiedereröffnet werden könnte.

Der stellvertretende KVBW-Vorsitzende Johannes Fechner erklärt laut Mitteilung: „Uns ist es gelungen, innerhalb sehr kurzer Zeit mit den Fieberambulanzen eine Struktur zu schaffen, die einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind, was die Versorgung der Bevölkerung angeht.“ Das sei der engen Zusammenarbeit mit den Landratsämtern und Bürgermeistern, aber auch dem großen Engagement der Ärzte und des medizinischen Fachpersonals zu verdanken. Gleichzeitig konnte man so den Krankenhäusern den Rücken für schwere Fälle freihalten.