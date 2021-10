Die Theaterspielzeit in Wangen beginnt

Das Kulturamt und die Kulturgemeinde Wangen im Allgäu laden alle Interessierten zum traditionellen Saisoneröffnungsabend am Donnerstag, 7. Oktober, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Erneut findet der Theaterabend im Wangener Jazz Point in Beutelsau statt. Der Eintritt ist frei.

Wie gewohnt erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein buntes Programm mit Live-Musik und verschiedenen Beiträgen rund um das Theater. Schauspieler und Vertreter der eingeladenen Bühnen sowie Mitglieder der Kulturgemeinde stellen die kommenden Aufführungen vor. Unterhaltsam und informativ geben sie Einblick in die Stücke und Inszenierungen. Zwischen den Wortbeiträgen präsentiert das Duo des Wangener Gitarristen Axel Schindler mit der Sängerin Ann-Kathrin Stotz dem Publikum abwechslungsreiche Töne und Klänge.

Zum Auftakt der Theatersaison ist am 31. Oktober die Württembergische Landesbühne mit „Was man von hier aus sehen kann“ zu Gast, ein Stück für die ganze Familie nach dem gleichnamigen Roman von Mariana Leky. Das Ensemble aus Esslingen zeigt mit „Der Kontrabass“ am 12. November, dem Weihnachtstheater „Urmel aus dem Eis“ am 12. Dezember und „Der goldne Topf“ am 8. Februar 2022 drei weitere Produktionen in Wangen. Zudem gibt es Gastspiele von der Badischen Landesbühne Bruchsal („Unser Mann in Havanna“ am 10. Dezember und „Kabale und Liebe“ am 21. Januar 2022) sowie vom Landestheater Schwaben aus Memmingen („Wunsch und Wunder“ am 9. April 2022) zu sehen. Aus der vergangenen Saison wird am 8. Mai 2022 das Musiktheater „Backbeat – die Beatles in Hamburg“ nachgeholt (WLB Esslingen).

Es gelten die üblichen Hygienemaßnahmen sowie die 3-G-Regel und Maskenpflicht. Bitte entsprechenden Nachweis bereithalten und rechtzeitig vor Ort sein. Einlass und Bar öffnen um 18.30 Uhr. Veranstaltungsort: Jazz Point Wangen, Argenauweg 7, 88239 Wangen-Beutelsau. Wer den Shuttlebus von der Innenstadt zum Jazz Point nutzen will, meldet sich bitte beim Kulturamt Wangen (Telefon: 07522/742 41, susanne.hertenberger@wangen.de).

Karten für Theater und Konzerte können jeweils ab vier Wochen vor der Veranstaltung im Gästeamt (Telefon: 07522/742 11) oder bei www.reservix.de gekauft werden. Informationen und Abonnements gibt es im Kulturamt (Telefon: 07522/742 41, susanne.hertenberger@wangen.de). Das Programmheft liegt im Gästeamt und an vielen anderen Stellen aus. Außerdem steht es auf der städtischen Homepage www.wangen.de zum Download bereit.