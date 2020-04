Die Stadt Wangen säubert die Altstadt

„Das Stadtbild soll gesäubert und ein bisschen aufgefrischt werden“, sagt Siegfried Stampfer von der Stadtbildpflege, der den Frühjahrsputz in der Altstadt organisiert hat. Denn für jene, die derzeit in die Altstadt gehen und vor allem für jene, die hoffentlich nach Ende der coronabedingten Kontaktsperre wiederkommen, soll die Stadt ein sauberes, frisches Bild abgeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

So nahm Stampfer den Malerpinsel in die Hand, um den Schmutz an der Kirchenmauer zu entfernen. Die Bänke entlang der Mauer wurden abgespritzt. Die Tore und Durchgänge wurden von Spinnweben befreit und vielerorts wurde Müll aufgelesen, der wegen der ausgefallenen Stadtputzete liegengeblieben war. Einen kompletten Müllbehälter füllte Stadtsanierer Martin Schwenger im Garten zwischen Pulverturm und Archiv, bevor er überhaupt mit dem Rechen der Wege und Schneiden der Büsche beginnen konnte. Auch rund um den P14 waren Mitarbeiter der Stadt im Einsatz und neben den Mitarbeitern des Bauhofs auch drei Freiwillige, die sich in Zeiten von Corona neben ihrer üblichen Tätigkeit die Zeit für die Stadtputzete nahmen.