Die „Spitzmäuse“ kommen zur MTG Wangen

Einen anspruchsvollen Gegner erwarten die Handballer der MTG Wangen an diesem Samstag im dritten Heimspiel in der Argensporthalle um 20 Uhr. Die „Spitzmäuse“, wie sich die Mannschaft des SKV Unterensingen selbst nennt, sind in der vergangenen Saison aus der Württemberg-Liga in die Verbandsliga abgestiegen. „Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die nur wenige Abgänge hatte und im starken Kontrast zu unserer jungen Mannschaft steht“, bestätigt Wangen-Coach Sebastian Staudacher. „Zumal sie in der Württemberg-Liga nur knapp gescheitert sind.“

Die Gäste aus dem Landkreis Esslingen stehen momentan auf Platz fünf in der Tabelle, mit fünf Siegen und drei Niederlagen. In diesem Fall sagt aber der aktuelle Tabellenplatz wenig aus. Staudacher schätzte Unterensingen schon vor der Saison als Mannschaft ein, die im vorderen Feld dabei sein wird. Die hohe Qualität ihres Spiels bestätigt der Sieg gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn Ende September. Bei dieser Begegnung hatte die SG keine Chance mit 27:37 (9:20) gegen die Unterensinger. Bemerkenswert ist dabei, dass die SG sowohl den Siegeszug des aktuellen Spitzenreiters, des TV Reichenbachs, mit einem Unentschieden abreißen ließ und auch der MTG Wangen den einzigen Dämpfer bisher im letzten Heimspiel Anfang des Monats verpasste. Dazu kommt, dass der SKV Unterensingen in der Hinrunde gegen den Spitzenreiter der Liga, den TV Reichenbach, nur knapp mit 28:26 unterlag.

Ein Duell, das die MTG Wangen Anfang Dezember noch vor sich hat. Eine Prognose für das anstehende Heimspiel will Staudacher nicht abgeben: „Wir gehen am Samstag nicht rein, wir müssen das Spiel gewinnen. Das wird auch von der Tagesform abhängen. Jeder kann jeden schlagen und der SKV Unterensingen ist ein Favorit für oben.“ Laut Mitteilung des SKV wollen die Jungs nach dem Abstieg aus der Württemberg-Liga wieder angreifen. Auch gegen traditionell ambitionierte Mannschaften, wie der MTG Wangen. Eine spannende Begegnung wird es garantiert werden in der Argensporthalle. Mit der MTG Wangen und dem SKV Unter-ensingen stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die beide am vergangenen Wochenende siegreich waren. Aktuell teilen sich die Wangener punktegleich den zweiten Tabellenplatz mit dem TV Steinheim/Albuch. Nach sieben Siegen und einer Niederlage sind sie für das kommende Spiel vorbereitet. Alle Feldspieler werden laut Aussage Staudachers dabei sein: „Wir haben alle Lust darauf und freuen uns auf das dritte Heimspiel und hoffen auf eine volle Halle.“