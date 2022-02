Die singende Matratze von St. Pauli

Elke Winter ist am Mittwoch, 23. Februar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried, Kirchplatz 2, wieder mal zu Gast in Wangen, wie die Stadtverwaltung Wangen mitteilt. „Jeder Auftritt ist für Elke einzigartig, sie inszeniert sich immer wieder neu und verwandelt den Abend in ein unvergessliches Erlebnis. Storys über Lust, Liebe und Leidenschaft – wer könnte mehr pikante Details aus seinem Leben preisgeben als Travestiestar Elke Winter? Denn schließlich hat sie ja genug erlebt als singende Matratze von St. Pauli“, heißt es in der Vorschau weiter. Absurde Anekdoten und Lebensweisheiten sowie bekannte Popsongs, eigens von der Vollblutentertainerin in neuem Gewand interpretiert, sollen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die „Queen of Comedy“, dem Schmidt-Publikum bekannt aus „Pompös“, der „Schmidt Mitternachtsshow“ und ihren Soloprogrammen, liebt, lebt und erzählt das Beste aus 30 Jahren, inklusive abenteuerlicher Absurditäten und lustigem Liedgut.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Reservierungen nimmt Maria Neumann per E-Mail entgegen unter maria.neumann49@t-online.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 29131 oder über www.reservix.de. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.