Die Pflegeschule Wangen begrüßt die neuen Auszubildenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 24 Auszubildende für den Beruf der Pflegefachkraft haben am 1. Oktober 2021 ihre dreijährige Ausbildung an der Pflegeschule Wangen begonnen. 18 davon haben ihren Ausbildungsvertrag mit dem Westallgäu-Klinikum der Oberschwabenklinik und sechs mit den Fachkliniken Wangen der Waldburg Zeil-Kliniken geschlossen.

Bis Anfang Dezember sind die Auszubildenden in der Theoriephase an der Pflegeschule Wangen. Hier lernen sie zunächst die wichtigsten theoretischen und fachpraktischen Grundlagen der Pflege, bevor sie dann im ersten Einsatz bei ihrem jeweiligen Träger Praxiserfahrung sammeln können. Die drei Ausbildungsjahre bestehen je knapp zur Hälfte aus Theorie- und Praxiseinheiten. Auch Außeneinsätze, wie bei ambulanten Pflegediensten oder Langzeitpflegeeinrichtungen, sind Teil der generalistischen Pflegeausbildung.

Die Kurszusammensetzung ist diesen Herbst besonders international. „Es sind viele verschiedene Nationalitäten vertreten“, erzählt Schulleiterin Dorothee Maurer. „Das ist für alle spannend und bereichernd“. Einer der jungen Menschen ist für die Ausbildung sogar direkt aus dem Ausland ins Allgäu gezogen.

Der nächste Ausbildungsbeginn der Oberschwabenklinik in Wangen ist der 1. Oktober 2022, am Standort Ravensburg beginnt sie schon am 1. September. Eine Bewerbung für das nächste Jahr ist bereits jetzt möglich.