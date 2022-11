Die Mundharmonika-Freunde auf musikalischer Reise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach Unsicherheiten durch Corona konnten dieser Tage die Mundharmoniker und Leitung Karl Mattes die länger geplante Reise nach Warth in Vorarlberg antreten. Im Hotel „Warther Hof“ in Österreich trafen sie sich zum Mundharmonikaspielen.

Dieses Treffen war von Gabi Müller hervorragend organisiert und vorbereitet worden. Unter ihrer und Karl Mattes Regie gab es ein strenges Programm zu bewältigen. Zunächst mussten in Verbindung mit Sessellift und Wanderung 2000 Höhenmeter überwunden werden. Auf Einladung von Monika Roiderer vom Hotel Warther Hof in Warth traten dann die Musiker im „Murmelebau“ in Aktion. Mit unterschiedlichen Liedern auf der Mundharmonika erfreuten die rund 25 Muhaspieler Wanderer und die Alpenbesucher.

Abends stand dann weitere Unterhaltung auf dem Programm, allerdings diesmal in der Bar des Hotels „Warther Hof“ für die dort anwesenden Sommergäste. Vom Blues bis zum Schlager, einstimmig und mehrstimmig, Musik von feinster Art wurde angeboten. Es war ein gelungener Auftritt.