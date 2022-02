Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mühlenhexen hoffen auf eine normalere Fasnet 2023! Ende letzten Jahres fand die letzte Mitgliederversammlung der Mühlenhexenzunft Wangen e.V. statt. Hier wurden Zunftmeister Florian Scharnagel, Vizezunftmeister Stefan Falge und 1. Häswart Joachim Hille (zuvor 2. Häswart) in ihren Ämtern bestätigt. Von den anwesenden Mitgliedern wurden neu gewählt, Stephi Buck (2. Häswartin), Svenja Stauber (Kassiererin), Peter Buck (1. Maskenmeister), Sandra Walser (2. Maskenmeisterin), Julia Bühler (1. Schriftführerin) und Katharina Thiex (2. Schriftführerin)

Aufgrund der weltweit schwierigen Lage und dem Wegfall der gewohnten Veranstaltungshalle, der alten Sporthalle, musste das Hexenerwachen mit anschließendem Hexenball bereits im September abgesagt werden. Dies war auch im Hinblick auf das 20-jährige Bestehen des Vereines eine große Enttäuschung. Daraus folgend konnten auch das Häsabstauben an Dreikönig, was als Auftakt der Fasnet für die Vereinsmitglieder gilt, nicht stattfinden. Dafür erhielt jedes Mitglied den Laufbändel mit Konfetti, Luftschlangen und Luftballon per Post.

Die Zunftverantwortlichen hoffen, dass im nächsten Jahr der Brauchtum wie gewohnt zusammen gefeiert werden kann.