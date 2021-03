Die MTG Wangen verschiebt den Altstadtlauf auf 2022 – und findet eine digitale Alternative

Angesichts der Pandemie kommt die Entscheidung der MTG Wangen nicht überraschend: Die Leichtathletik-Abteilung verschiebt die 25. Ausgabe des Altstadtlaufs auf das kommende Jahr. Vorgesehener Termin ist dann der 25. Juni 2022. Dennoch planen die Leichtathleten für dieses Jahr eine digitale Alternative.

„Kreativ“ dem „Absage-Automatismus“ entgegentreten

„Die MTG Leichtathletik-Abteilung tritt dem oftmals zwingenden pandemiebedingten Absage-Automatismus für den diesjährigen Altstadtlauf kreativ, mutig und digital entgegen“, sagt Altstadtlauf-Organisator Reinhold Meindl laut einer Mitteilung des Vereins. Zwar müsse der Altstadtlauf auf das kommende Jahr verschoben werden. „Dennoch können wir den Läuferinnen und Läufern mit unserer Idee eines digitalen 60-Stunden-Spendenlaufs eine spannende und herausfordernde, insbesondere sichere Alternative anbieten“, ergänzt Altstadtlauf-Mitbegründer Otto Joos.

Der digitale 60-Stunden-Spendenlauf werde konsequent als hybride Laufveranstaltung, am ursprünglich anvisierten Wochenende des Altstadtlaufs 2021 – also rund um den 19. Juni – angesetzt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Zeitraum von Freitag, 18. Juni, 12 Uhr bis Sonntag, 20. Juni, 24 Uhr ihre „Spendenkilometer“ orts- und zeitunabhängig erlaufen. Egal ob sie sich in Wangen oder auf Amrum befinden, so die MTG.

Verein hat eigene Lauf-App

Möglich macht das die Lauf-App des Vereins. In Kooperation mit dem App-Entwickler Novatec aus Leinfelden-Echterdingen und Race-Result Timing BW habe die MTG Wangen in einem Pilotprojekt eine Lauf-App speziell für hybride Laufveranstaltungen mitentwickelt. Die App diene zur Registrierung der Teilnehmer und zur Erfassung der gelaufenen Kilometer.

Darüber hinaus könnten die Teilnehmer in einer Auswertungsgrafik sehen, wie viele Kilometer alle Teilnehmer erlaufen haben und welchen Listenplatz sie mit ihrer persönlichen Kilometerzahl unter allen Teilnehmern einnehmen. „Unsere Lauf-App ist die zentrale Organisations-Plattform. Die Teilnehmer sind untereinander als auch mit den Organisatoren nur über die Lauf-App verbunden. Vor allem ermöglicht sie das Einlaufen der Spendenkilometer von überall. Die Lauf-App ersetzt alles das was pandemiebedingt nicht möglich ist“, wird Dennis Mihaljevic, BA-Student bei der MTG Wangen, in der Mitteilung zitiert. Er habe die Idee zum digitalen Spendenlauf gehabt.

Knochenmarkspenderdatei soll profitieren

Die Anmeldung der Lauf-App sei für jeden kostenfrei möglich. Eine Zuordnung von Einzelpersonen zu einem Team sei ebenfalls vorgesehen. Darüber hinaus bestehe in der Lauf-App die freiwillige Möglichkeit, auch als Teilnehmer eine Spende an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu tätigen. Die MTG Wangen wolle mit den gesammelten Spenden die DKMS bei den Kosten für eine breitangelegte Typisierungskampagne im Herbst 2020 unterstützen.

Als Sponsoren sollen zentral von der MTG Wangen Unternehmen aus der Region angesprochen werden, die sich mit drei Cent für jeden gelaufenen Kilometer beteiligen könnten. Einige Unternehmen hätten schon ihre Unterstützung zugesagt. Interessierte Unternehmen oder Privatpersonen können sich bei der MTG-Geschäftsstelle melden.