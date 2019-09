Die MTG Wangen ist immer für ein Torspektakel gut

Die Handballer der MTG Wangen bestreiten am Samstag um 20 Uhr in der Argensporthalle gegen den TSV Deizisau ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison in der Württembergliga Süd. Beide Teams mussten am ersten Spieltag eine Auswärtsniederlage einstecken und brauchen nun Zählbares, um im Rennen um die Qualifikation für die eingleisige Württembergliga 2020/21 nicht frühzeitig hinterherzulaufen.

Die MTG Wangen ist mit einer Niederlage beim Titelanwärter TSV Wolfschlugen in die Saison gestartet und war mit dem 28:33-Endstand noch gut bedient. Hinten zu passiv und vorne zu statisch, lagen die Allgäuer bereits kurz vor der Halbzeit mit zehn Toren zurück. Das soll in der heimischen „Hölle Süd“ gegen Deizisau auf keinen Fall passieren. „Wir haben nochmal angesprochen, dass wir in der Anfangsphase mehr investieren müssen, damit wir besser im Spiel sind und dann auch eine gewisse Sicherheit in der Deckung haben“, gibt MTG-Co-Trainer Sebastian Staudacher die Marschroute vor. Verzichten müssen die Wangener weiterhin auf Marc Bächle, der doch nicht wie geplant ins Training einsteigen konnte.

Großer Umbruch bei den Gästen

Die Vorsaison beendete der TSV Deizisau als Oberligaabsteiger auf Rang vier und damit einen Platz vor Wangen. In der Vorbereitung musste das von Olaf Steinke trainierte Team aus der gut 6900 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Esslingen erneut einen erheblichen personellen Umbruch verkraften. Zum Auftakt leistete sich das Team mit der im Vorjahr besten Offensive (942 Tore) zu viele Fehlwürfe und verlor beim HRW Laupheim mit 22:27. Aufgrund dieser überraschenden Niederlage und angesichts der Abgänge von Simon Kosak (Staudacher: „Der beste Spieler“) und Patrick Kleefeld (Staudacher: „Das tut ihnen weh“) sind die Deizisauer für Staudacher schwer einzuschätzen. „Aber sie sind ausgeglichen und haben noch einen Kader, der in der Württembergliga unter den ersten Fünf anzusiedeln ist“, meint der Co-Trainer.

Obwohl auch seinem Team ein Erfolg guttun würde, sieht Staudacher die Gäste stärker gefordert: „Deizis-au wird mit ordentlich Druck nach Wangen kommen, weil sie gegen Laupheim verloren haben, was sie sicher nicht eingeplant hatten. Die müssen wahrscheinlich mehr als wir, aber wir wollen das Spiel natürlich auch gewinnen, zu Hause sowieso.“

Mit Blick auf die beiden Duelle in der vergangenen Saison dürfen die Zuschauer auf ein Torspektakel hoffen. „Die werden sicherlich ähnlich spielen wie letztes Jahr, ich schätze, der Trainer wird nicht viel ändern“, glaubt Staudacher trotz der personellen Veränderungen beim Kontrahenten. Die MTG sei ebenfalls in der Lage, viele Tore zu werfen, was der Vorjahresschnitt von fast 32 Treffern pro Spiel eindrucksvoll belegt. Das Hinspiel in Wangen am ersten Spieltag gewann Deizisau mit 36:34, im Rückspiel revanchierte sich die MTG mit einem 37:36-Auswärtssieg. Herausragender MTG-Schütze war beide Male Aaron Mayer, dem 13 beziehungsweise 16 Tore gelangen.