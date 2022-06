Die Kreissparkasse Ravensburg tauscht ukrainische Hrywnja

Ab sofort ist ein Sortenumtausch von ukrainischen Hrywnja bei der Kreissparkasse Ravensburg möglich. Der Umtausch wird bis zum 19. August in der Filiale Waaghaus am Marienplatz in Ravensburg und in der Filiale Wangen in der Gegenbaurstraße angeboten.

Gemäß der Vorgabe des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) steht der Service ausschließlich volljährigen Ukrainern mit einem Girokonto bei der Kreissparkasse Ravensburg zur Verfügung und ist auf 10 000 UAH pro Kunde beschränkt. Ein Umtausch kann auch in mehreren Teilbeträgen erfolgen. Es werden nur Banknoten zu 100, 200, 500 und 1000 UAH der derzeit gültigen Banknotenserien angenommen. Stark beschädigte und andere Scheine sowie Münzgeld werden in diesem Rahmen nicht umgetauscht beziehungsweise angekauft. Eine entsprechende Gutschrift auf das Girokonto erfolgt nach Prüfung innerhalb von höchstens zehn Tagen. Der Umtausch ist für die umtauschberechtigten Personen kostenfrei.