Die kleinen Wunder rund um den Weiher

Schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigt sich Michael Finkenzeller mit der Ornithologie. Seit 15 Jahren befasst er sich intensiv auch mit Libellen, deren Vielfalt und Lebensweise. Welche Tiere und Pflanzen man rund um den Weiher in Neuravensburg entdecken kann, zeigte Michael Finkenzeller bei einer Beobachtungstour, die vom Nabu Wangen organisiert wurde.

Treffpunkt ist die Liegewiese am Neuravensburger Weiher. Schon hört man den Ruf des Blesshuhns. Ein Blick durch das Fernglas zeigt, dass ein Elternpaar mit zwei Jungen auf dem See unterwegs sind. „Meist bleiben von den, in der Regel sechs bis acht Küken, nur wenige übrig“, erklärt Finkenzeller. In diesem Fall seien es anfangs sicher auch mehr gewesen. Als Feinde könne man Welse und Hechte aufzählen, aber auch Raben und Raubvögel gehören dazu. Eine einsame Lachmöwe fliegt über den kleinen See und Michael Finkenzeller weiß, dass diese Art schon viele Jahre nicht mehr in dieser Gegend brütet. Allein am Bodensee könne man diese Möwenart noch finden. Aber auch längst nicht mehr so zahlreich wie noch vor ein bis zwei Jahrzehnten.

Allgemein seien sowohl hier als auch auf anderen Weihern und Seen auffällig wenige Wasservögel vorhanden. Den Trend zu einer starken Reduzierung könne man sowohl bei den Amphibien als auch bei den Insekten verzeichnen. „Wann hat man das heute noch, dass einem an einem warmen Sommerabend Hunderte von Insekten gegen die Autoscheibe fliegen“, erinnert Finkenzeller an längst vergessene Begebenheiten. Was in den letzten Jahren zunimmt, sei die Population von Großvögeln wie Weiß- und Schwarzstorch, aber auch Rotmilanen und Bussarden.

Vereinzelt kann man auf dem See weiße Seerosen schwimmen sehen. Diese seien ein Zeichen von guter Wasserqualität, sagt Finkenzeller. Die gelben Teichrosen deuten auf einen zu hohen Nährstoffgehalt im Wasser hin.

Am Himmel schwebt ein Raubvogel. Michael Finkenzeller erkennt schon an seiner Silhouette, dass es ein Schwarzmilan sein muss und wird durch den Blick in das Fernglas bestätigt. War vor 20 Jahren dieser Milan noch häufig im Gegensatz zum Rotmilan, so sei es heute gerade umgekehrt. Ein Teichrohrsänger singt aus dem Schilf heraus. „Der Kuckuck legt sein Ei gerne in das Nest dieser kleinen Vögel“, erklärt der Tourenführer. Nicht selten könne man beobachten, wie ein Kuckuckskind, das flügge geworden ist, aus dem Schilf herausfliegt. Bis es jedoch so weit ist, hätten die Eltern der etwa spatzengroßen Vögel, einiges an Futter anzuschleppen. Schließlich wird der Kuckuck gut drei Mal so groß. Und wenn man den Kuckuck beim Namen nennt… Auf das unermüdliche Rufen des Vogels, das bei der Tour zu hören ist, bestätigt der Blick durch das Fernglas auch seine Anwesenheit. Weit oben auf einer großen Tanne sitzt der graue Vogel mit dem grau-weiß gestreiften Bauch.

Den Weg in Richtung Moor nehmend, sieht man noch einige Arten von Schmetterlingen über die Wiese flattern. Als besonderes Schmetterlings- Highlight kann man hier den Schwalbenschwanz beobachten.

Der Naturführer Michael Finkenzeller erklärt, dass man bei den Libellen zwischen Klein- und Großlibellen unterscheiden kann. Um letztere zu entdecken müsse man zu späterer Zeit auf Suche gehen. Denn nach dem kalten und nassen Frühling würden diese erst in ein paar Wochen schlüpfen. Was es an diesem Abend dennoch an Libellen zu finden gab, waren die blau schillernden Stablibellen.

Den letzten Blick dieser informativen und abwechslungsreichen Tour, wollte man auf das Schwanenpaar und seinen acht Jungen richten. Doch leider waren von ihnen weit und breit keine Spur. „Die watscheln auch manchmal über die Hauptstraße zum kleinen Fischweiher“, sagt Finkenzeller noch zum Schluss. Bleibt zu hoffen, dass die Familie ihr Ziel stets unbeschadet erreicht.