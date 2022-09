Die „Inkluencer“ kommen nach Wangen

Die „Inkluencer“ machen Halt in Wangen. Das Projekt ist am Donnerstag, 28. September, in der Gemeinschaftsschule in Wangen zu Gast. Inkluencer“ sind Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die sich für das Thema Inklusion einsetzen. Ziel des Projekts ist es, verstärkt Sensibilisierungsworkshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Raum Oberschwaben anzubieten und dadurch soziale Barrieren, wie beispielsweise Ängste und Vorurteile, abzubauen.

Unterstützt wird das „Inkluencer on Tour“-Projekt, welches von INIOS (Inklusion in Oberschwaben) initiiert wurde, auch von GeWin (Gemeinsam Wangen inklusiv) unterstützt, ein Projekt, welches ebenso die Umsetzung von Inklusion fokussiert.

Rund 70 Schülerinnen und Schüler bekommen in Wangen einen Vormittag die Möglichkeit verschiedene Stationen zu besuchen und dabei praktische Selbsterfahrungen zu machen. Mit dem Rollstuhl Hindernisse umfahren, mit dem Langstock einen Parcours ablaufen oder eine Hörbehinderung simulieren – ein kleiner Einblick in das Programm, welches die Schülerinnen und Schüler erwarten wird. Begleitet werden sie dabei von Experten in eigener Sache – Menschen, die selbst eine Behinderung haben und somit am besten von sich und ihrem Alltag berichten können. Die Experten haben zuvor einen mehrtägigen Workshop besucht, um sich intensiv auf die bevorstehenden Sensibilisierungsworkshops vorzubereiten.

Der Einsatz von „Inkluencer on Tour“ in der Gemeinschaftsschule in Wangen ist der Startschuss für ein kreisweites Projekt, welches für den Abbau diverser Barrieren sorgen und uns dadurch der Idee von Inklusion ein Stück näherbringen kann.