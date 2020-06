Die Greyhounds spielen bei der Jazz-Point-Matinée

Rock, Blues und gepflegte Balladen von Eric Clapton über Ray Charles bis Billy Joel gibt es von den Greyhounds am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr bei der Matinée im Biergarten des Jazz Points in Wangen-Beutelsau zu hören.

Die Greyhounds sind vier versierte Musiker aus Ravensburg, die ihrem Publikum souverän und stimmgewaltig „Musik zum Abfahren on stage“ präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Es spielen Stephan Leitritz (Gitarre, Gesang), Kurt Grüny (Keyboard, Gitarre, Gesang), Fuchsi Fuchsloch (Schlagzeug, Gesang) und Peter Schweikert (Bass). Aufgrund von Corona-Bestimmungen können maximal 99 Personen das Konzert besuchen. Karten zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf über die Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789. Eventuelle Restkarten gibt es dann an der Kasse beim Konzert. Mehr Informationen finden sich online unter www.jazzpoint-wangen.de