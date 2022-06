Die Festspielsaison läuft an

die Festspielzeit 2022 hat begonnen. Am Dienstag traf das Team des Vereins um Manfred Wolfrum, Christoph Morlok, Brigitte Dorn und Dorothee Schutz-Nowitzki, mit dem Künstlerischen Leiter Peter Raffalt den Schauspielerinnen und Schauspielern sowie und den Team-Mitgliedern zusammen. Sie werden sich in den kommenden Wochen Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ und „Kleider machen Leute“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen einstudieren. Geprobt wird zunächst im GEG-Gebäude. Dort näht auch Kostümbildnerin Elke Gattinger die Kostüme, bevor das Team im Juli auf die Festspielbühne im Zunftwinkel übersiedelt. Sie wurde vom bewährten Team im städtischen Bauhof, aufgebaut. Auf dem Bild von links: Peter Raffalt, Anna Schönberg, Nikolas Weber, Frank-Peter Käse, Elke Gattinger, Florian Angerer, Georg Bilgeri, Johanna Reinders, Reinhard Harnoss, Manfred Wolfrum, Hermann Spang, Carolin Ufer, Dorothee Schutz-Nowitzki, Lukas Kientzler, Brigitte Dorn und Christoph Morlok. Foto: Christoph Morlok