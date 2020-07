„Die fantastischen Lesewesen“ eröffnen die Wangener Kulturwochen

Zum Auftakt der diesjährigen Wangener Kulturwochen gibt es am Freitag, 10. Juli,einen Poetry Slam. Im Innenhof der Badstube tragen „die fantastischen Lesewesen“, eine Gruppe aus fünf Mädchen und jungen Frauen, eigene kurze Texte vor und das Publikum bewertet diese spontan nach den Auftritten. Laut Ankündigung soll die kurzweilige Veranstaltung erheitern, berühren, aber auch immer wieder nachdenklich stimmen und hält die eine oder andere Überraschung bereit. Der Poetry Slam beginnt um 19.30 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage findet die Veranstaltung um 21 Uhr ein zweites Mal statt.

Die Schülerinnen und Studentinnen kommen alle aus Wangen und Umgebung und sind Mitglieder beim Leseclub der Stadtbücherei Wangen, so der Pressetext weiter. Dieser wird von der Buchhändlerin und Literaturpädagogin Andrea Warthemann geleitet. Zu den Slammerinnen gehören Carolina Lang, Salome Mair, Juliana Lang, Nathalie Widmann und Mona Maidhof. Die Texte haben die jungen Autorinnen alle selber verfasst. Sie liegen bei der Veranstaltung zum Nachlesen und Mitnehmen aus.

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird per E-Mail an kulturamt@wangen.de oder Telefon 07522 / 74241 gebeten. Für Kurzentschlossene liegen Registrierungsformulare am Einlass bereit. Die Plätze sind begrenzt. Bei schlechtem Wetter entfällt der Poetry Slam, heißt es in der Pressemitteilung. Die Entscheidung über die Durchführung wird am Veranstaltungstag bis spätestens 12 Uhr auf www.wangen.de/kultur oder bei Facebook (Kultur Wangen) bekannt gegeben.