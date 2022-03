Die Fachkliniken Wangen erweitern ihr Angebot

Seit ersten März hat jeder Bürger die Möglichkeit, mit einem Rezept für Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie seines Haus- oder Facharztes in die Therapieambulanz der Fachkliniken Wangen am Vogelherd 14 zu kommen, wie mitgeteilt wird. So kann auch die Therapie nach einem Klinikaufenthalt dort ambulant fortgesetzt werden. Ganz aktuell werden in der neuen Ambulanz auch Erkrankungen im Spektrum von Post- und Longcovid behandelt. Die Wangener Therapeuten haben jahrzehntelange klinische sowie ambulante Erfahrung. Sie betreuten bislang Patientinnen und Patienten in der Klinik.

Der logopädische Schwerpunkt liegt auf der Behandlung aller neurologischer Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Die Ergotherapeutinnen verstehen sich unter anderem auf funktionelle Ergotherapie, alltagsorientiertes Training, Arm-Handtherapie, Hirnleistungstraining und vieles mehr. Die Physiotherapeutinnen und -therapeuten verfügen über alle notwendigen Spezialisierungen und Zusatzkenntnisse zur Behandlung von Einschränkungen nach neurologischen oder pneumologischen Erkrankungen. Darüber hinaus helfen sie bei akuten und chronischen Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Kraftdefiziten, heißt es.

Termine können telefonisch vereinbart werden. Parkplätze befinden sich vor dem Eingang an der Klinik für Neurologie. Der Zugang zu den Behandlungsräumen ist für Rollstuhlfahrer möglich. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Line 4 A gelb ist die Therapieambulanz an den Fachkliniken Wangen erreichbar.