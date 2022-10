Die Erde ist in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Martin von Mackensen, Leiter der Landbauschule Dottenfelderhof in Bad Vilbel, stellte zuerst fest, dass unsere Gras- und Getreidelandschaft durch Kultur gestaltet ist. Ließe man die Wiesen und Felder unbearbeitet, würde in unsern Breiten alles in wenigen Jahren bebuscht, mit Bäumen bewachsen sein.

Die großen Helfer des Menschen kommen aus der Tierwelt. Tiere vermögen Beziehungen zu schaffen, die der Mensch je nach Eigenart der Landschaft und Hofstelle miteinander produktiv verbinden kann. Der Regenwurm lebt und arbeitet in seiner Röhre von der mineralischen, tieferen Erdschicht bis zum Oberflächenhumus. Die Vogelwelt belebt und gestaltet die Räume und befördert das Wachsen und Blühen durch ihren Gesang. Es ist bewiesen, dass durch Hecken und Baumbepflanzung nicht nur die Vogelwelt, sondern auch die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge durch die Tiefwurzler unterstützt werden, ganz abgesehen von der ausgleichenden Fähigkeit bei Trockenheit oder Starkregen.

Kompostwirtschaft, schonende Bodenbearbeitungsmethoden würden längere Zeit fruchten, aber der Mist unserer Wiederkäuer sei der beste Dünger. Für andere Lebewesen ist Gras und Laub absolut unverdaulich. Der Kuh aber gelingt dies mit Hilfe von gewaltigen Bakterienkulturen in ihren sogenannten Mägen. Sie hinterlässt als Rest den für den Boden so kostbaren Kuhfladen. Humus könne man als halb-pflanzlich lebendig ansehen.

Überraschend noch die Erwähnung der Fische als Anzeiger von guter Wasserqualität und die Frage, ob Fischzucht in Zukunft nicht mit in die Landwirtschaft aufgenommen werden müsste, alleine wegen der überfischten Meere. Er zitierte das Sprichwort: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Dazu berichtete er von Forschungen der Boston Consulting Group, die den Schaden der heutigen konventionellen Landwirtschaft ermittelte: Pro Hektar jährlich rund 3400 Euro gegenüber der Ertragsmöglichkeit von 1200 bis 1400 Euro.

Martin von Mackensen endete mit dem Appell, dass Landwirten, welche Bodenfruchtbarkeit, Pflanzen- und Tierwohl in den Vordergrund stellen, von der Bevölkerung geholfen werden muss. Solche Umstellungen sind alleine nicht zu schaffen. Wege, wie die der Solidarischen Landwirtschaft müssen gefunden werden, helfende Einsätze undsoweiter stattfinden. Im Anschluss stellten sich vier Bio-Höfe vor, die zum Besuch am nächsten Tag einluden.