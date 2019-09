Die Bewohner leben gern im Waltersbühl

Wie lebt es sich im Waltersbühl? Was passt? Wo fehlt etwas? Diese Fragen sind bei einem erstmalig von der Stadt organisierten Rundgang durchs Quartier im Mittelpunkt gstanden. Gleich zu Beginn stellte der per Fahrrad erschienene OB Michael Lang selbst ein kleines Manko fest: Am Treffpunkt, dem Parkplatz an der Ecke Franz-Joseph-Spiegler-Straße/Karl-Sauermann-Straße, fand er keinen Fahrradständer. Bei der immer größer werdenden Zahl an Radlern sei dies eine Investition, die sicher lohnenswert sei, so Lang.

Die von Stadtseniorenrat Armin Maucher geleitete Begehung war laut Rathauschef zustande gekommen sei, als er im Jahr 2017 bei seinen Terminen im Vorfeld der OB-Wahlen zahlreiche Stationen besucht habe. Bei einer Quartiersbegehung durchs Waltersbühl seien zahlreiche Fragen zur Infrastruktur aufgekommen, auch was die älter werdenden Bewohner betreffe. Bei einer Sitzung des Stadtseniorenrats wurden diese Defizite speziell für diese Altersgruppe konkretisiert und es kam zu dieser Ortsbegehung.

Hohes Verkehrsaufkommen

Um verkehrstechnische Anmerkungen zu machen, die sowohl Anwohner als auch Besucher betrafen, führte Armin Maucher die Gruppe zunächst zur Kreuzung beim Fahrradhaus Kipper. Rechts geht es Richtung Nothhaft und links zum Café Haug. Hier komme es oft zu hohem Verkehrsaufkommen. Mauchers Vorschlag, eine Vorfahrtsstraße zu beschildern, setzte Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch entgegen, dass in einer 30er-Zone stets rechts vor links gelten müsse.

Am Christoph-Crimmer-Weg und in der Andreas-Rauch-Straße machte Maucher auf Hecken aufmerksam, die viel zu weit auf den Gehweg hinauswüchsen. Dies sei gerade für die ältere Generation ein gefährliches Hindernis. Gleiches gelte für unter öffentlichen Gehwegen wuchernden Baumwurzeln.

Haftungsfragen erörtert

Zwar müsse die Stadt für Schäden am Gehweg gerade stehen, doch könne man in diesem Fall nicht viel ausrichten, sagte dagegen Michael Lang. „Denn auch Bäume haben ihre Existenzberechtigung. Und man kann den Eigentümer nicht dazu anhalten, den Baum zu fällen“, so der OB. Sollte hier jemand zu Fall kommen, sei es weder Schuld der Stadt noch des Baum-Eigentümers. Daher sei es hier sinnvoll, die durch die Wurzel gebrochene Stelle des Asphalts zu markieren.

Weiter führte die Tour zu den Hochhäusern am Waldrand. Eine dort seit 35 Jahren wohnende Frau brach eine Lanze für das Leben in diesen Gebäuden: „Es ist wie eine kleine Wohngemeinschaft. Jeder hilft jedem und von der häufig angesprochenen Anonymität eines Hochhaus ist hier keine Spur.“ Sie könne sich keinen schöneren Ort vorstellen. Auch weil hier alles zu Fuß zu erreichen sei: von Einkaufsgelegenheiten über Ärzte bis hin zu Therapeuten.

Busverbindung erwünscht

Ein letztes und sehr wichtiges Thema gerade für Senioren war die Busverbindung. Der Bus, der die Verbindung in die Stadt herstellt, fahre nicht bis zu den Hochhäusern am Waldrand. Dies bedeute für die Anwohner, ab Höhe Rewe zu Fuß zu gehen. Doch die mögliche Ausweitung der Strecke ist so einfach nicht, wie sich vor Ort herausstellte: Dabei geht es vor allem um parkende Autos auf dem eigentlich als Wendefläche gedachten Platz am Ende der Sackgasse. Hier sollen zunächst deutlichere Kennzeichnungen angebracht werden, die auf ein Parkverbot hinweisen. Ob sich dann eine Busverbindung dorthin lohnt, müsse getestet werden, sagte Michael Lang.

Am Ende der Tour nahm der OB noch einmal Bezug auf das Fahrrad. Die Zahl der Fahrradfahrer steige an, und mit dem E-Bike gelte dies auch für das Alter der Fahrer: „Hier sollte etwas gemacht werden, denn in Bewegung bleiben hält fit und ist die Lebensgrundlage Nummer eins.“

Trotz dieser und anderer Aufgaben wurde beim anschließenden Beisammensein im Vereinsheim der Praßbergsiedlung deutlich: Im Waltersbühl lebt man gut und schön.