Die Bewegungsbaustelle in Primisweiler

Buntes Treiben herrschte am 10. April in der Sporthalle und dem Familienzentrum Primisweiler. Viele fleißige Helferinnen und Helfer hatten am Abend zuvor die Turnhalle und den Spiegelsaal in eine abwechslungsreiche Bewegungslandschaft verwandelt. Zahlreich folgten viele Familien mit großen und kleinen Kindern der Einladung des Sportvereins Primisweiler (SVP). Alle hatten ihre Freude sich endlich wieder treffen zu können und miteinander einen schönen Nachmittag erleben zu dürfen.

In der Turnhalle konnte man auf dem Rollbrett durch die Glöckchenbahn sausen, an den Tauen schwingen, die Rollenrutsche runter flitzen, klettern, hüpfen, jonglieren… . Das Untergeschoss war für die Kleinsten reserviert. Hier ging es bedeutend ruhiger zu. Die Kleinen hatten ihre Freude im Bällebad, mit den riesigen Bauklötzen oder auf der Mini-Wippe. Zum ersten Mal hatte das Team der Bewegungsbaustelle den Wangener Kasper eingeladen. Dieser gab eine Vorstellung parallel zur Bewegungsbaustelle im Familienzentrum. Die Kinder fieberten mit dem Kasper mit und halfen ihm, den Räuber einzusperren. Um den kleinen Hunger und den großen Durst kümmerte sich ein Helferteam im Foyer der Turnhalle und versorgte alle.