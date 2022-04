Die Beatles kommen nach Wangen

Zum Muttertag am Sonntag, 8. Mai, ist die Württembergische Landesbühne (WLB) Esslingen mit „Backbeat – die Beatles in Hamburg“ in der Waldorfschule Wangen zu Gast. Das Ensemble spielt über 20 Songs der berühmten Band aus Liverpool live auf der Bühne und erzählt in dem Stück den Aufstieg der Gruppe vom heruntergekommenen Kellerlokal bis zu den ersten etablierten Clubs. Beginn ist um 17 Uhr.

Hamburg, 1960. Die Musiker John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Lennons Freund aus Kunstakademie-Tagen, Stuart Sutcliffe, treten ihr Engagement in einem Musikclub an. Die Bezahlung ist mies, die Unterkunft schäbig und die Zuhörerschaft reagiert nicht gerade mit Beifallsstürmen auf die Band aus Liverpool. Doch die fünf geben alles und finden mit der Zeit ihr Publikum, darunter Klaus Voormann und die junge Fotografin Astrid Kirchherr. Langsam aber sicher entwickelt sich die Band zum angesagten Geheimtipp. Aber Stu, dessen Interesse mehr der Malerei und der Liebe gilt als der Musik, erscheint immer häufiger zu spät oder gar nicht zu den Auftritten der Band. Als er dann auch noch die Schallplattenaufnahmen mit Tony Sheridan verpasst, kommt es zu einem Streit, an dem die Gruppe und die Freundschaft der Musiker zu zerbrechen droht. John, der die Karriere als Musiker deutlich vor Augen hat, stellt Stu vor die Wahl – zwischen einem Leben als Musiker oder als Künstler.

„Backbeat“ ist eine Rock'n'Roll-Bühnenshow und erzählt mit einer Live-Band und frühen Lennon-McCartney-Songs wie „I Saw Her Standing There“, „Love Me Do“ und „P.S. I Love You“ und anderen großen Hits den turbulenten Karriereanfang der Beatles in Hamburg und die wahre wie tragische Geschichte des fünften Beatles, Stuart Sutcliffe, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Vorlage für die Bühnenfassung ist das Drehbuch zum gleichnamigen Spielfilm des britischen Regisseurs Iain Softley aus dem Jahr 1994, die sich an zeitgeschichtlichen und biografischen Fakten orientiert, aber zugleich große künstlerische Freiheiten lässt. Um die vielen Spielorte und schnellen Szenenwechsel zu ermöglichen, hat Regisseur Marcel Keller für seine Inszenierung eine multifunktionale Show-Bühne mit beweglichen Elementen entworfen. Maske und Kostüme vermitteln im Zusammenspiel mit der Musik das Flair der Zeit. Die musikalische Leitung hat Wolfgang Fuhr, dramaturgisch begleitet wird die Produktion von Stephanie Serles.

Das Stück dauert circa 180 Minuten inklusive 20 Minuten Pause. Die Theaterkasse öffnet um 16 Uhr. Karten können auch beim Gästeamt Wangen, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über www.reservix.de gekauft werden.