Die Band Jakkle lädt zu einer Reise durch die italienische Musikgeschichte ein

Spaghetti Swing, Jazz, Ska, Folk, Blues und Rocksteady - Jakkle aus Italien verschmelzen diese Musikstile zu ihrem eigenen Genre. Mit viel Schwung und Humor führt die Band am Freitag, den 8. Oktober, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau das Publikum durch die italienische Musikgeschichte von den 30er-Jahren bis heute. Das Repertoire der Band greift auf italienische Klassiker wie Fred Buscaglione, Paolo Conte und Vinicio Capossela zurück. Trotz der klassischen Wahl der Stücke hat Jakkle einen prägnanten persönlichen Stil entwickelt, der durchaus auch in die Beine geht. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Informationen unter der Telefonnummer 07522/3789, Restkarten gibt es an der Abendkasse beim Konzert. Weitere Informationen auf der Internetseite :www.jazzpoint-wangen.de.