Die Auswahl bei der Wangener Kulturnacht fällt auch diesmal schwer

Zwei renitente Besucher haben am Freitagabend am Rande des Festgeländes am Wasserturm die Polizei beschäftigt. Anrufer hatten gegen 22.30 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein 28 Jahre alter Mann auf dem Festgelände mit einem Messer unterwegs sei und laut Polizei auch eine Person gebissen habe. Als die Polizeistreifen den Mann in der Nähe des Wasserturms antrafen, fanden sie bei einer Durchsuchung ein Klappmesser bei ihm.

Da er zusätzlich eine Haftstrafe zu verbüßen hatte, wurde er festgenommen.