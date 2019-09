Die Arbeitslosenzahl ist im Raum Wangen weiter auf Sinkflug

Die Arbeitslosenquote im Raum Wangen liegt nur noch knapp über der Zwei-Prozentmarke. Das geht aus dem aktuellen Monatsbericht der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg hervor. Demnach waren im September in der Region 1298 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 2,1 Prozent entspricht.

Das sind 128 Jobsuchende weniger als im August dieses Jahres und 109 weniger als im September 2018. Damals betrug die Arbeitslosenquote noch – ebenfalls vergleichsweise geringe – 2,4 Prozent.

Derzeit sinkt allerdings auch die Zahl offener Stellen – um 48 auf 1303 verglichen mit dem August und um 101 gemessen am Vorjahresmonat. Insgesamt scheint der Jobmotor allerdings weiterhin zu laufen. Denn nach Agentur-Angaben meldeten Arbeitgeber im September mehr Stellen als im Vorjahr – ein Trend, der sich auch im Jahresverlauf widerspiegelt.

Die Zahlen beziehen sich auf den Geschäftsstellenbezirk Wangen der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Dieser umfasst die Städte und Gemeinden im Altkreis.