Die Angerufenen haben richtig reagiert. Die Polizei gibt Tipps.

Falsche Polizeibeamte haben am Montag in den Abendstunden mehrere ältere Personen angerufen und nach Geld und Wertgegenständen gefragt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten die angeblichen Polizisten sich mit Vor- und Nachnamen und gaben an, dass es in der näheren Umgebung zu Raubüberfällen und Einbrüchen gekommen sei.

In allen der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen hätten die Angerufenen die Betrugsabsicht durchschaut und aufgelegt, sodass kein finanzieller Schaden entstanden sei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei keine telefonischen Auskünfte über Vermögens- oder Sachwerte verlangt.

Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention.