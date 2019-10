Diakonie ist jetzt im Alten Spital erreichbar

Mit drei Angeboten ist die Diakonie künftig in Wangen präsent. Seit den Sommerferien sind die Psychologische Beratungsstelle, die Tageselternvermittlung und Sozialberatung im ersten Obergeschoss des Alten Spitals zu erreichen. Nach dem Umbau dort lautet die Adresse der Anlaufstelle Spitalstraße 16, teilt die Diakonie mit.

Am Mittwoch, 9. Oktober, werden die neuen Räumlichkeiten bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Zunächst startet der offizielle Teil mit einem gottesdienstlichen Empfang um 10 Uhr in der Spitalkirche. Als Redner haben sich Dekan Friedrich Langsam, OB Michael Lang und der Leiter des Kreisjugendamts, Konrad Gutemann, angemeldet. Von 12 bis 16 Uhr sind die Räume für die Öffentlichkeit zugänglich. Dann sind Berater- und Spielzimmer zu sehen, kündigt die Diakonie an. Mitarbeiter stehen für (Informations-)Gespräche zur Verfügung.

„Das Diakonische Werk Ravensburg freut sich, mit den schönen, hellen Räumlichkeiten mitten in der Wangener Altstadt präsent zu sein“, heißt es in der Erklärung. „So können wir noch näher für die Menschen mit Ihren Bedürfnissen erreichbar sein.“ Mit seiner langjährigen Geschichte habe man mit dem ehemaligen Spital zudem einen Ort gefunden, der sehr gut zu den Angeboten passe.

Die Vermittlungsstelle für Tageseltern ist demnach mit zwei Mitarbeiterinnen für die Koordination von Tageseltern im gesamten Allgäu beauftragt. Dort werden Familien unterstützt, die ihre Kinder nicht oder nicht mehr in Kindertageseinrichtungen versorgt wissen.

Bei der Sozialberatung geht es laut Diakonie um den reellen Blick aufs Leben, der für manche Menschen den Monat länger als das Gehalt sein lasse. Und in der Psychologischen Beratungsstelle arbeitet ein Team von vier Mitarbeitern, die Beratung für Familien, Eltern, Jugendliche und überhaupt zum (Zusammen-)Leben anböten.