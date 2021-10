Deutschland singt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit diesem Gedanken feierte der Sängerbund Neuravensburg unter Leitung von Paul Sigl erstmalig in diesem Jahr mit einem Konzert den Tag der Deutschen Einheit am 3.Oktober 2021 auf dem Dorfplatz in Schwarzenbach.

Nach kurzer Begrüßung der doch stattlichen Zuschauermenge durch den 1. Vorsitzenden vom Sängerbund Neuravensburg Max Weber ergriff Herman Schad, Ortsvorsteher von Neuravensburg das Wort und erläuterte in kurzen Worten die Bedeutung vom Tag der deutschen Einheit. Er berichtete, dass man an diesem Tag feiern sollte, weil der Zusammenschluss der zwei deutschen Staaten so problemlos und ohne Krieg vonstatten ging. Er regte an, diese Feier von dem Tag jedes Jahr zu wiederholen.

Nun eröffnete der Chor mit seinen 18 Sängern mit der Nationalhymne sein Konzert bei dem so wunderbaren lauen Sonntagabend. Danach sagte Dirigent Paul Sigel, das Lied die Gedanken sind frei, das von der Bevölkerung gerne gesungen wird und aussagt, dass bei jedem Menschen seine Gedanken frei sind und von niemand beeinflusst werden können. Als nächstes brachte der Chor das Liebeslied „Morgen Mathilda“. Es erzählt, wie der Freund sein Mädchen verlassen muss, aber er genau wusste, dass sie ihm treu bleibt. Mit dem wunderbaren Schottischen Volkslied „Amazing Grace“ setzte der Chor sein Konzert fort. Dieses Lied hört man bei vielen Konzerten als würdige Verabschiedung der Zuhörer.

Um wieder mehr Schwung in sein Konzert zu bringen, stimmte Dirigent Paul Sigl das herrliche Lied „Es zogen auf sonnigen Wegen drei lachenden Mädchen vorbei“. Bei diesem schmissigen Lied, das zum Schluss das mitklatschender Zuhörer sich wunderbar anhörte, trug der Chor mit voller Freude vor. Um allmählich ans Ende zu kommen, stimmte der Chor das weltbekannte Lied „´s ist Feierabend“ an. Danach folgte der romantische Vortrag „Die Abendruhe“. Hier soll dem Zuhörer vorgetragen werden, wie sanft der Tag oft von der Nacht verabschiedet wird.

Zum Abschluss des Konzertes brachte der Männerchor verstärkt mit sechs Damen vom Kirchenchor Schwarzenbach die Europahymne „Freude schöner Götterfunken“. Die gemeinsame herrlich vorgetragene Hymne wurde von den Zuhörern mit viel Beifall bedacht und so sang der gemeinsame Chor zum Abschluss das Neuravensburg Lied „Die kleine Dorfschenke“ und „Mala Moja“ als Zugabe zu dem gelungenen Konzert