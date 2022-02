OSK trotzt Kritik: Frisch gebackene Väter müssen draußen bleiben

Zum Schutz gegen die Omikron-Welle gelten auch in den Geburtshilfe-Stationen der Oberschwabenklinik (OSK) seit Jahresbeginn strengere Besucherregelungen. So dürfen nur Geimpfte oder Genesene, jeweils mit aktuellem Test, als Begleitperson während der Geburt dabei sein. Danach, bei einem Krankenhaus-Aufenthalt über mehrere Tage, gilt aber bis auf wenige Ausnahmen ein generelles Besuchsverbot. Dies kritisieren jetzt einige werdende Mütter und Väter – auch vor dem Hintergrund, dass die Regelungen in benachbarten Kliniken lockerer sind.

Familienfreundliche Geburtshilfe mit Wohlfühlatmosphäre

Juliana Peter wird Mitte Februar zum ersten Mal Mutter. „Mein Kind im Wangener Krankenhaus zu gebären, ist eine absolute Herzenssache“, sagt die 27-Jährige, die im Umland Wangens aufgewachsen ist, deshalb auch dort zur Welt gekommen ist, mittlerweile aber in Ravensburg wohnt. Das Westallgäu-Klinikum hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten als „familienfreundliche Geburtshilfe“ mit einer „Wohlfühlatmosphäre“ kennengelernt. Ihre Erfahrungen mit dem Ärzte-, Hebammen- und Pflegeteam, die Peter auch in den Vorbereitungskursen gemacht hat, seien „nur positiv“.

Ist das menschlich vertretbar und vereinbar mit dem Recht auf Gleichbehandlung? Juliana Peter

Seit kurzem wird ihre Vorfreude auf die Geburt jedoch arg getrübt. „Entsetzt“ sei sie gewesen, als sie erfahren hat, dass werdende Väter nur als Genesene oder Geimpfte bei der Geburt dabei sein dürften und anschließend Besuche sogar generell verboten seien. „Ist das menschlich vertretbar und vereinbar mit dem Recht auf Gleichbehandlung?“, fragt deshalb Juliana Peter in einem Brief, der an die „Schwäbische Zeitung“ ging. Ihre Beschwerde habe sie – wie weitere werdende Mütter und Väter – auch an Wangens OB, den Chefarzt der Wangener Geburtshilfe und an die OSK-Geschäftsführung geschickt.

Kein „familiäres, gemeinschaftliches und soziales Miteinander“

Darin macht Peter deutlich, dass sie nicht darüber urteilen wolle, ob sich jemand für oder gegen das Impfen entscheidet. Ihr Partner würde beispielsweise die Voraussetzungen für 2G+ erfüllen, könnte also bei und unmittelbar nach der Geburt im Wangener Krankenhaus bei Frau und Kind sein, aber dann eben nicht mehr bei einem erforderlichen, längeren Aufenthalt. Es gebe aber keinen Grund, Väter, die „nachweislich gesund“ seien, bei der Teilhabe an der Geburt oder bei Besuchen abzuweisen. „Es darf in Deutschland doch das Hausrecht niemals über dem Grundrecht sein“, so die 27-Jährige. „Das widerspricht absolut meiner Vorstellung von einem familiären, gemeinschaftlichen und sozialen Miteinander.“

Mit ihrer Kritik sei sie nicht alleine und schreibe auch im Namen anderer werdender Mütter, die im Westallgäu-Klinikum gebären wollen. Wegen der neuen, schärferen Besucherregelungen hätten sich laut Peter „bereits mehrere Schwangere für eine auswärtige Entbindungsstation entschieden“, denn dort seien die Regelungen lockerer.

Weniger strenge Regelungen in Tettnang und Memmingen

Das ist in der Tat so: Aufgrund der hohen, regionalen Inzidenzzahlen gilt zwar auch im Memminger Klinikum weiter ein Besuchsverbot, ausgenommen sind laut Klinik-Homepage jedoch die Begleitung bei Geburten und der Besuch von Mutter und Kind durch den Partner, täglich nachmittags eine Stunde lang. Voraussetzung hierfür ist demnach ein gültiger Testnachweis, „unabhängig davon, ob ein Impf-, oder Genesenenstatus vorliegt“.

Ähnliches galt bis vor kurzem auch für das Tettnanger Krankenhaus. Hier durften werdende Väter, die weder genesen noch geimpft sind, mit einem gültigen Schnelltest bei der Geburt dabei sein, jedoch nicht im OP-Saal (Kaiserschnitt). Auch Besuche danach waren und sind möglich, wenn die 2G+-Regel eingehalten wird. Seit diesem Mittwoch aber dürfen ungeimpfte Begleitpersonen auch nicht mehr mit in den Kreißsaal. Der Grund seien vermehrte Krankheitsfälle beim zu schützenden Personal, so eine Sprecherin des Medizin Campus Bodensee.

„Mit äußerster Vorsicht vorgehen“

Es habe schon während der gesamten Pandemie unterschiedliche Regelungen in den Kliniken gegeben, sagt Winfried Leiprecht. Doch eine Lehre, die man aus der Pandemie bislang gezogen habe, so der OSK-Sprecher, sei, dass es „gut ist, mit äußerster Vorsicht vorzugehen – erst Recht in einem so sensiblen Bereich wie der Geburtshilfe“: „Es mag sein, dass wir im Vergleich mit anderen Kliniken hier übervorsichtig sind, aber lieber lassen wir uns im Nachhinein dies vorwerfen, als dass wir zu früh gelockert hätten.“

Dass die Menschen im Krankenhaus weiterhin geschützt werden müssten, belegt Leiprecht zudem mit Zahlen. Demnach liege die krankheitsbedingte Ausfallquote beim OSK-Pflegepersonal auch im Januar noch immer über dem langjährigen Mittelwert. Der Höhepunkt sei hier im November/Dezember gewesen, mit Quoten von sieben bis acht Prozent gegenüber gut fünf Prozent im Mittel. „Das ist für uns ein klares Signal: Um die Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten, ist unverändert Vorsicht geboten“, sagt der OSK-Sprecher. „Deshalb sehen wir im Moment keinen Grund für Lockerungen.“

OSK: Kritik kommt von Minderheit

Es sei zudem ein Irrtum, dass mit der milder verlaufenden Omikron-Variante das Thema „Corona“ für die Krankenhäuser vorbei sei. Vielmehr habe sich das Geschehen nun von der Intensiv- auf den isolierten Bereich der Normalstation verlagert, wo in Wangen derzeit zehn Patienten lägen. Außerdem habe die Oberschwabenklinik Versorgungsaufträge, die weit über Corona hinausgehen, und hole jetzt die wegen der Pandemie geschobenen Behandlungen nach. „Wir brauchen diese Luft auch ganz, ganz dringend“, so Leiprecht.

Wir bekommen viele Rückmeldungen von Eltern, die unsere Sicherheitsstandards gut und richtig finden. Winfried Leiprecht

Die Beweggründe der werdenden Mütter und Väter für ihre Kritik an den strikten OSK-Besucherregelungen kann er zwar verstehen, ist aber auch überzeugt, dass es sich hierbei um eine Minderheit handelt. „Wir bekommen viele Rückmeldungen von Eltern, die unsere Sicherheitsstandards gut und richtig finden.“

Juliana Peter bleibt jedoch dabei, dass die Besucherregelung bei Geburten in der Oberschwabenklinik „unmenschlich“ sei. An ihrem Vorhaben, im Wangener Krankenhaus ihr erstes Kind zur Welt zu bringen, will sie trotzdem festhalten. „Ich werde definitiv in Wangen gebären“, sagt die 27-Jährige. „Ich hoffe halt, dass es eine ambulante Geburt wird und ich die Klinik so schnell wie möglich verlassen kann.“