Deutlich weniger Gäste in Wangen während der Pandemie

Unter anderem um die Frage, was gerade im Wangener Gästeamt läuft, geht es am Montagabend in der Sitzung des städtischen Verwaltungsausschusses. Ab 17 Uhr stehen im Sitzungssaal des Rathauses vor allem Tätigkeitsberichte auf der Agenda.

Die Zahlen des Gästeamts in den Unterlagen zur Sitzung verdeutlichen die Auswirkungen der Einschränkungen durch die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren. Danach ist die Zahl der ankommenden Reisenden ebenso gesunken wie die der Übernachtungen – und zwar deutlich.

Deutlich weniger Touristen

Konkret: 2018 und 2019 lag die Zahl der Ankünfte noch um die Marke von 50 000 oder knapp darunter. 2020, im ersten Pandemiejahr brach sie um ein Drittel auf gut 32 000 Ankünfte ein. Im vergangenen Jahr waren es mit rund 25 000 noch einmal 22 Prozent weniger.

Das schlägt auf die Anzahl der Gästeübernachtungen durch. Im Jahr 2018 nächtigten Menschen noch rund 220 000 Mal in der Stadt, ein Jahr später waren es immerhin 213 000 Mal. Corona sorgte 2020 für einen Einbruch um rund ein Viertel auf etwa 157 000 Übernachtungen.

Interessant: Obwohl die Zahl der Ankünfte 2021 nochmals sank, stieg die Zahl der Übernachtungen wieder leicht auf rund 160 000. Ein Erklärungsansatz, der aus den Unterlagen hervorgeht: Die Menschen, die kamen, blieben länger. Denn die durchschnittliche Verweildauer stieg zuletzt. Vor der Pandemie lag sie bei rund viereinhalb Tagen, inzwischen bei fast sechseinhalb.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen ferner Berichte zum Jugendzentrums Tonne, zum Datenschutz, von der Inklusionsbeaufragten und des Ortsheimatpflegers beziehungsweise der Stadtbildpflege.