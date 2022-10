Deuchelrieds Spielerinnen starten mit einem Sieg

Die erste Prüfung in der Verbandsoberliga haben die Tischtennisspielerinnen des SV Deuchelried gegen den SC Berg mit Bravour erledigt. Erfolgreich war auch die erste Mannschaft der Männer in der Verbandsklasse, die ihren Gegner Calmbach mit einer deutlichen Niederlage zurück in den Schwarzwald schickten.

Frauen-Verbandsoberliga: SV Deuchelried – SC Berg 8:2. – Der Auftakt in die Saison ist für Deuchelrieds Spielerinnen gelungen. Die Gäste aus dem Ehinger Vorort Berg gaben an den Deuchelrieder Platten ihre Visitenkarte ab. Erstmals stand auf SVD-Seite auch das Talent Nina Handlos im Team und feierte einen gelungenen Einstand. Die Doppel Agnieszka Ochmann/Anja Egeler (3:0) und Anne Dufner/Nina Handlos (3:0) bestritten ihre Matches überzeugend ohne Satzverlust. Im Spitzenpaarkreuz hatte Anne Dufner (2) ihre Gegnerinnen Sarah Pflug und Jasmin Stocker mit gutem Spiel im Griff. Agnieszka Ochmann hatte gegen beide knapp das Nachsehen, als jeweils im fünften Satz mit zwei Punkten Differenz das Spiel knapp zugunsten der Gegnerinnen endete.

Anja Egeler (2) bezwang Bianca Stocker in drei Sätzen und musste sich gegen Carina Ziegler strecken, um in der Verlängerung des fünften Satzes zu triumphieren. Nina Handlos (2) spielte tadellos, brachte beide Partien souverän ins Ziel und ließ ihren Gegnerinnen keinen Stich. Am Sonntag (14.30 Uhr) erwartet der SVD die SpVgg Gröningen-Satteldorf an den Deuchelrieder Platten.

Verbandsliga Süd: SV Deuchelried – TV Calmbach 9:1. – Erstmals war der 14-jährige Leo Kempter im Verbandsligateam des SVD im Einsatz und fügte sich laut Mitteilung erfolgreich ein. Drei solide Doppel der Deuchelrieder bildeten den Auftakt gegen die Gäste aus dem Wildbader Luftkurort. Daniel Reisch/Constantin Richter (3:0) beherrschten Craig Gascoyne/Michael Baumgärtner deutlich in drei Sätzen. Christoph Dreier/Leo Kempter (3:0) waren im Match der beiden Offensiv-Defensiv-Kombinationen gegen Daniel Metzler/Bernd Schmid unangefochten und souverän. Auch Markus Schupp/Tomas Szabo (3:0) agierten gegen Christian Metzler/Moritz Müller von Anfang an auf der Siegerstraße.

Das Spitzenpaarkreuz wurde eine Beute des SVD, als Daniel Reisch (3:0 gegen Christian Metzler) klar siegte und Christoph Dreier (3:1) gegen Daniel Metzler verdient gewann. Constantin Richter (3:0) erhöhte schnell gegen Michael Baumgärtner auf 6:0. Markus Schupp (2:3) musste in einem zunächst ausgeglichenen Spiel gegen Craig Gascoyne im engen fünften Satz den Ehrenpunkt der Gäste zulassen. Tomas Szabo (3:1) brachte sein Match gegen den ungestümen Moritz Müller knapp im vierten Satz nach Hause. Leo Kempter (3:0) bewies, dass er auch gegen Materialspieler einen Plan umsetzen kann – Bernd Schmid konnte Kempters druckvollem Spiel nicht standhalten. Schließlich setzte Daniel Reisch (3:1) gegen Daniel Metzler im Duell der Spitzenspieler den Schlusspunkt. Deuchelried erwartet am Sonntag (11 Uhr) zu Hause den TTV Gärtringen.