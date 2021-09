Deuchelrieds Spielerinnen starten erfolgreich

Mit einem klaren Erfolg beim TSV Langenau ist der zweiten Frauenmannschaft des SV Deuchelried ein gelungener Einstand in die Tischtennissaison gelungen. In der Landesliga gab es für die SVD-Spielerinnen einen 8:2-Sieg. Erfolgreich waren auch die SVD-Mädchen in der Landesliga.

Frauen-Landesliga: TSV Langenau – SV Deuchelried II 2:8. – Einen tollen Start in die Landesliga vermeldet die zweite Deuchelrieder Mannschaft der Frauen vom Auswärtsspiel in Langenau. Kathrin Metzler/Julia Marie Bayer (3:1) und Laura Lehle/Franziska Marb (3:2) gewannen im Doppel. Kathrin Metzler und Julia Marie Bayer punkteten im ersten Paarkreuz. Aufseiten des TSV Langenau war es einzig Elisa Braunwarth (2), die Paroli bieten konnte. Laura Lehle (2) und Franziska Marb (2) ließen im zweiten Paarkreuz den Gastgeberinnen aber keinen Stich.

Mädchen-Landesliga: SC Berg – SV Deuchelried 1:6. – Die Deuchelriederinnen entführten bei ihrem 6:1-Erfolg die Punkte in weniger als zwei Stunden aus dem Ehinger Teilort. Dabei blieb Nina Handlos in Einzel (2) und Doppel (3:0 mit Anna Matic) ungeschlagen. Auch Jessica Biegemeier/Yvonne Krumpschmid (3:0) setzten sich im Doppel klar durch. Weitere Einzelpunkte für Deuchelried erspielten Jessica Biegemeier und Yvonne Krumpschmid.