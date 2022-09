Deuchelrieder Bürger- und Jedermannschießen startet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bürger- und Jedermannschießen der Schützengilde Deuchelried beginnt am Dienstag, 13. September, im Schützenhaus in Deuchelried. Vereine, Firmen, Stammtische, Zünfte und Gruppen oder Vereinigungen können als Mannschaft oder in der Einzelwertung antreten und ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Eine Mannschaft besteht aus bis zu fünf Teilnehmern, die besten vier kommen in die Wertung. Gezählt wird nach der Ring-Blattl-Wertung, bei der schon ein guter Treffer das Ergebnis positiv beeinflussen kann. Zudem sollen auch die verschiedenen Tagesaktionen zum Mitmachen anregen. Zum Schießen stehen moderne Luftdruckgewehre zur Verfügung. Zur Erleichterung ist es den Teilnehmern erlaubt, mit aufgelegtem Gewehr zu schießen. Neben den Gruppenwertungen werden auch Mannschaften mit Schülern und Jugendlichen extra gewertet.

Schießzeiten sind von Dienstag, 13. September, bis Freitag, 16. September, jeweils von 19 bis 22 Uhr und am Sonntag, 18. September von 10 bis 13 Uhr. Die Siegerehrung ist am Freitag, 30. September im Schützenhaus. Informationen gibt es auch im Internet unter www.sg-deuchelried.de.