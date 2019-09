Desolate Wangener verlieren auch gegen Gmünd

Fußballverbandsligist FC Wangen hat am Samstag beim 0:4 (0:2) gegen den 1.FC Normannia Gmünd einen rabenschwarzen Tag erwischt. Gerade in der Offensive brachten die Wangener keinen Fuß auf den Boden und hatten über die gesamte Spielzeit keine nennenswerte Tormöglichkeit. „Das war ein hochverdienter Sieg für Gmünd. Wir waren chancenlos“, bewertete Wangens Trainer Adrian Philipp das deutliche Ergebnis.

Nach zuletzt zwölf Gegentreffern in den letzten drei Spielen und nur einem Zähler waren die Wangener auf Wiedergutmachung aus. Verzichten mussten die Allgäuer erneut auf ihren Abwehrchef Fabian Eninger, dessen Fehlen sich schon vergangene Woche bei der klaren Derbyniederlage in Berg (1:5) bemerkbar gemacht hat. „Fabi fehlt uns schon an allen Enden und Ecken“ (Philipp). Dennoch standen die Wangener zu Beginn des Spiels stabil und ließen den Gegner in der gefährlichen Zone vor dem eigenen Tor nicht zur Entfaltung kommen. Da war auch Adrian Philipp noch mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden, „die ersten 20 Minuten haben wir noch sehr ordentlich verteidigt“.

Bis zur Mitte der ersten Spielhälfte passierte auf beiden Seiten recht wenig, einzig ein harmloser Abschluss direkt auf Wangens Schlussmann Julian Hinkel von Gmünds Torjäger Alexander Aschauer gab es im spärlich besuchten Allgäustadion zu bestaunen. Die Gäste hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, taten sich aber in der Anfangsphase noch recht schwer gegen die gut gestaffelte Wangener Defensive. In der 25. Minuten kam die Gmünder erstmals über ihre starke rechte Seite durch Athony Coppola vors Tor, seinen Querpass bugsierte Justin Schuhmacher aber gerade noch ins Toraus. Aber nur drei Minuten später klingelte es erstmals im Tor der Hausherren, Aschauer steckte den Ball stark zu Coppola durch, der zog aus halbrechter Position ab, seinen Schuss wehrte Hinkel noch ab, aber im zweiten Versuch köpfte Felix Bauer den Ball über den Innenpfosten ins Tor. Gmünd blieb weiterhin spielbestimmend und belohnte sich bereits in der 30.Spielminute erneut, einen langen Ball nahm Anthony Coppola über rechts an, schüttelte erst Yannick Huber , nach einem schnellen Haken schloss er mit seinem starken rechten Fuß ab, tunnelte Schuhmacher und der Ball schlug unhaltbar links unten im Tor zum 2:0 ein. Wangen hatte vor der Pause seine zwei einzigen Torannäherungen im ersten Durchgang - erst wurde Okan Houseins Linksschuss noch geblockt und Hubers Kopfball nach dem darauffolgenden Eckball war dann viel zu harmlos.

Torwart Hinkel verhindert Schlimmeres

Nach dem Seitenwechsel hatte Gmünd früh die Möglichkeit auf den dritten Treffer, aber Aschauer schob einen halbhohen Querpass von Coppola freistehend am Tor vorbei. Kurz danach war es wieder Aschauer, der den FC Wangen weiter im Spiel ließ, von der linken Seite zog er nach innen, schlenzte den Ball Richtung rechtes Toreck, aber Hinkel im Wangener Tor reagierte glänzend. In der Folgezeit ließ Gmünd die Zügel ein bisschen schleifen, aber die Rot-Weißen waren an diesem Tag nicht in der Lage, das Tor von Gmünds Schlussmann Yannick Ellermann in Gefahr zu bringen. Einzig Gmünds Trainer Holger Traub traute dem Braten in dieser Phase noch nicht so ganz, „Mitte der zweiten Spielhälfte waren wir zu statisch, wenn wir da den Anschlusstreffer kassieren, wird es nochmal gefährlich“. Aber bereits in der 72. Spielminute tat ihm Aschauer einen großen Gefallen und schoss das erleichternde 3:0. Nach einem langen Einwurf besorgte er aus dem Gewühl heraus den dritten Treffer. Wenige Minuten später hatte Wangen seine beste Aktion des Spiels, Patrick Kramer luchste Gmünds Verteidiger den Ball ab, spielte an die Strafraumgrenze zum eingewechselten Enes Demircan, dessen Linksschuss ging aber einen Meter links am Tor vorbei. In der 79. Minute zeigte dann wieder Gmünd wie man es besser macht, einen ersten Schussversuch vereitelte Torhüter Julian Hinkel, den Abpraller vertändelte Justin Schuhmacher am eigenen Fünfmeterraum, Fabian Kolb bedankte sich und schoss den Ball zum 4:0 ins lange Eck.

Besonders die beiden Gegentreffer im zweiten Durchgang ärgerten Philipp sehr: „Bei den beiden Toren haben wir ein halbherziges Zweikampfverhalten an den Tag gelegt, was in der Verbandsliga nicht mehr reicht.“ Nach Spielende und einer weiteren deftigen Niederlage ging Philipp mit seinen Spielern hart ins Gericht: „Das war von fast allen viel zu wenig.“