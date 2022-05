Deshalb ist Argenbühlerin nun Trägerin des Verdienstordens des Landes

Diese Persönlichkeiten bekamen 2022 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen: Birgit Braun, Möglingen; Dr. Helga Breuninger, Ketzin/Havel; Prof. Dr. Georg Cremer, Merzhausen; Christa Fuchs, Argenbühl; Dr. Ulrike Groos, Stuttgart; Friedlinde Gurr-Hirsch, Untergruppenbach; Patrick Haag, Schwarzach; Hubert Haas, Schramberg; Barbara Staudacher und Heinz Högerle; Horb am Neckar; Michael Hörrmann, Karlsruhe; Roger Kehle, Weilheim an der Teck; Marco-Sharif Khan, Lahr; Prof. Dr. Lenelis Kruse-Graumann, Lobbach; Katrin Lichy, Ludwigsburg; Angie Reinecke-Eckardt, Aalen-Unterkochen; Alfred Ritter, Ettlingen; Roland Sing, Leinfelden-Echterdingen; Frank Stäbler, Leinfelden-Echterdingen; Dr. Paul Westrich, Kusterdingen; Marianne Wonnay, Emmendingen. Kurzbiografien zu den OrdensträgerInnen hat das Land hier veröffentlicht.

Sie ist Hauswirtschafterin, Landwirtin, Mutter und seit vergangenen Samstag Trägerin des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg. Christa Fuchs aus Argenbühl bekam die Auszeichnung, weil sie sich in herausragender Weise für ihre Mitmenschen und das Gemeinwesen eingesetzt. Unter anderem ist sie seit 2015 Vizepräsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern. Das geht aus einer Pressemitteilung der Landesregierung hervor.

Fuchs ist damit eine von 21 engagierten Persönlichkeiten, die den Orden in diesem Jahr bekommen haben. Er wird in der Regel einmal jährlich bei einem Festakt vergeben. So auch heuer: Ministerpräsident verlieh die Verdienstorden am vergangenen Samstag im Schloss Ludwigsburg. Die Zahl der Ordensträger ist dabei auf insgesamt 1000 lebende Personen begrenzt. Seit 1975 wurde der Landesorden insgesamt 2010 mal verliehen.

Fuchs führt mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb

Wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist, führt Christa Fuchs als landwirtschaftliche Hauswirtschafterin seit mehr als 30 Jahren mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb. Die Landwirtin und vierfache Mutter verstehe sich als aktive Botschafterin für heimische Agrarprodukte, für die sie sich auf Messen, in Supermärkten, im Rahmen von Schulprojekten und auf vielen anderen Wegen einsetze.

Gruppenbild mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (vorne, Mitte) und den Ordensprätendentinnen und -prätendenten beim Festakt zur Verleihung des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg. (Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg)

Engagiert im Landesfrauenrat und bei den Landfrauen

Gleichzeitig engagiert sich Christa Fuchs in verschiedenen Funktionen für die Belange von Frauen und Landwirtinnen, unter anderem im Landesfrauenrat Baden-Württemberg. Im Jahr 2015 wurde sie zur Vizepräsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern gewählt. Darüber hinaus setzt sich Christa Fuchs auch als Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag Ravensburg sowie als Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins Eisenharz für ihre Region ein.

So sieht der Verdienstorden aus

Neben dem Orden – er hat die Form eines stilisierten Kreuzes mit einem Medaillon in seiner Mitte, auf dem das große Landeswappen mit dem Schriftzug Baden-Württemberg abgebildet ist – konnten Christa Fuchs und die weiteren 20 Geehrten den Dank des Ministerpräsidenten für deren Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens mit nach Hause nehmen. Ein demokratisches Gemeinwesen, so wird Kretschmann in der Pressemitteilung zitiert, lebe vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die bereit seien, Ideen, Zeit und Herzblut zu investieren, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken, die mehr als ihre Pflicht täten. Er nannte die Ordensträgerinnen und -träger „Vorbilder, die zur Nachahmung ermutigen“.