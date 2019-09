„Des war’s jetzt“: Was Berthold Riether in 30 Jahren als Ortsvorsteher von Niederwangen erlebte.

Ein Boxhandschuh mit einem Eisernen Kreuz in der Mitte, Frankturschrift und der Schriftzug „Kraft durch Freude“: Die Ästhetik des Logos des „Germanen Boxstall Kiel“ spielt eindeutig mit rechtsextremer Symbolik.

Davon sind am Samstag auch auch die fast 3000 Zuschauer der Box-Gala „Boxen live - Sport im Süden“ in der ZF-Arena in Friedrichshafen und die Zuschauer im Livestream von ranfighting.de gezwungenermaßen Zeugen geworden.

Runenschrift, Eisernes Kreuz Bei zwei Kämpfen stand Rene Hildebrandt vom Germanen Boxstall Kiel ...