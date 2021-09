Der Vorstand wurde neu gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26.08.2021 fand die Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Wangen im Allgäu e. V. im Jugendhaus Wangen unter den entsprechenden Hygienemaßnahmen statt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte im Vorjahr keine Hauptversammlung abgehalten werden. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2019 wurde daher in dieser Versammlung mit vorgestellt. Neben Carmen Müller, 1. Vorsitzende, berichtete auch die stellvertretende Vorsitzende Sarah Henkel über die neuen Projekte und laufenden Fälle des Tierschutzvereins, der jedes Jahr etliche Meldungen von Tierschutzfällen zu verzeichnen hat. Ein großer Teil betrifft das Kastrieren von Katzen. So wurden 101 Katzen im Jahr 2019 und 146 Katzen im Jahr 2020 mit Hilfe des Tierschutzvereins kastriert. Um diese Hilfe leisten zu können, sind aktuell 16 aktive Vereinsmitglieder im Einsatz, die 2019 geschult und mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattet wurden. Damit sind sie optimal auf ihren Einsatz vorbereitet.

Zum gemütlichen Zusammensein findet jeden 1. Donnerstag im Monat ein Stammtisch statt, zu dem sowohl Mitglieder als auch Interessierte immer herzlich willkommen sind. In Bezug auf Präsenz und bessere Erreichbarkeit des Vereins wird ergänzend dazu mehrmals im Jahr in Wangen auf dem Postplatz ein Infostand für Interessierte angeboten.

Als neues Projekt wird der Tierschutzverein künftig eine Tiertafel für Tierhalter in finanzieller Notlage betreiben, mit dem Ziel, dass Tiere nicht aus der Not heraus abgegeben werden müssen. Hierzu folgen in Kürze weitere Informationen.

Schatzmeisterin Renate Hölzle präsentierte die Zahlen der Geschäftsjahre 2019 und 2020. Durch die steigende Kostenentwicklung und rückläufigen Mitgliederzahlen beantragte der Vorstand eine zweistufige Beitragserhöhung ab 2022.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die überarbeitete Vereinssatzung, die in Abstimmung mit dem Finanzamt und der Rechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbunds abgestimmt und den anwesenden Mitgliedern durch Renate Hölzle vorgestellt wurde. Beiden Anträgen wurde durch die Mitgliederversammlung einstimmig zugestimmt.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Carmen Müller für eine weitere Amtszeit als 1. Vorstandsvorsitzende gewählt. Ebenso führen nach Neuwahl Sarah Henkel als stellvertretende Vorsitzende und Renate Hölzle als Schatzmeisterin ihre Ämter fort. Wolfgang Hartl stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Neu ins Amt der Schriftführerin wurde Sandra Theiß gewählt.