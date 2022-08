Der verlorene Sohn – Ein Orgelkonzert für Kinder

Nach coronabedingt zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder ein Orgelkonzert für Kinder in der evangelischen Stadtkirche Wangen statt. Das bekannte Gleichnis Jesu aus Lukas 15 über den Sohn, der sein Erbe in der Ferne verprasst und reumütig zu seinem Vater zurückkehrt, wurde von Hans Kielblock, Kirchenmusiker in Wiesbaden, getextet und komponiert. Dabei hat er die verschiedenen Stimmungen der Geschichte mit Musikstilen vom Volkslied über die Toccata bis hin zu Rock, Samba und Salsa vertont. Alexandra de Jong, Kulturpädagogin und Theaterpädagogin, als schauspielernde Sprecherin und Kantor Matthias Kiefer an der Orgel gestalten die gut halbstündige Geschichte am Sonntag, 25. September um 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die Kinder dürfen auch diesmal wieder auf der Orgelempore direkt bei der Orgel sitzen, um nicht nur die Geschichte hautnah mitzuerleben, sondern auch dem Organisten beim Spielen direkt auf Hände und Füße schauen zu können. Nach oben gibt es keine Altersgrenze, auch Erwachsene sind willkommen. Der Eintritt ist frei.