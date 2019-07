Der Verbraucher hat die Wahl

Diskussionen um Ernährung aus nachhaltiger Produktion und beispielsweise der Fleischkonsum allgemein, vor allem aber die Einführung des Tierwohllabels zum 1. April und die schweren Vorwürfe gegen einen Milchviehhalter in Bad Grönenbach speziell sind Anlass für eine Mini-Serie der „Schwäbischen Zeitung“. Darin nimmt die Redaktion Nahrungsmittel und deren Produktion unter die Lupe. Heute: Was sagt das Tierwohllabel aus? Und: Wie sieht der Fleischkonsum hiesiger Bürger aus?

Zwei Meter lang und 90 Zentimeter breit. Auf einer Fläche von 1,8 Quadratmetern muss ein Rind mit einem Gewicht von 220 Kilogramm sein Dasein in einem Stall fristen. Kein blauer Himmel und kein grünes Gras. Einem 100 Kilogramm schweren Schwein stehen 0,75 Quadratmeter Fläche zu. Die Sonne sehen die Tiere allenfalls auf ihrem Weg zum Schlachthof.

Diese Art von Stallhaltung ist auf dem Label gekennzeichnet mit Stufe 1 in der Farbe Rot. Um dem Verbraucher die Transparenz zu geben, woher das Tier ist, das der Mensch isst, wurde nun das Siegel „Haltungsform“ entworfen und ist zu finden auf den Fleischverpackungen im Kühlregal. Damit der Kunde sein Fleisch günstig verzehren kann, zahlen die Tiere einen hohen Preis. Doch der Mensch hat die Wahl, das Tier nicht.

Stufe zwei mit der Farbe blau dokumentiert lediglich einen kleinen Unterschied zur ersten Art der Tierhaltung. Hier steht Schweinen 10 Prozent mehr Platz zu. (Weiteres siehe Kasten).

In der dritten Kategorie haben Tiere etwas mehr Auslauf und Zugang zu Außenbereichen. Weitaus besser soll es den Tieren gehen, die mit der Farbe Grün auf der Verpackung gekennzeichnet sind. Hier sei den Schweinen das doppelte an Platz vergönnt und Milchkühen sollen fast das ganze Jahr über Weidegang haben. Dafür sind diese Produkte auch etwas teurer.

Bei einer Umfrage vor einem Discounter und einem Supermarkt stellte sich heraus, dass acht von zehn Befragten das Label noch gar nicht wahr genommen haben. Günter Simon erklärt, dass er vielleicht alle halbe Jahre mal Fleisch esse. Dafür achte er beim Kauf von Eiern auf die Haltung der Hühner. Das Label auf den Fleischverpackungen sei ihm noch nie aufgefallen. Martin Quass-Kohn isst zwar kein Fleisch, jedoch ist er der Meinung, dass die Herkunft von Tieren schwer nachzuverfolgen sei. Bei Milchprodukten achte er darauf, dass sie von regionaler Herkunft entstammen und vertraut auf die Loyalität der Bauern. Lucia Schotten sieht in dem Label eher eine verwaschene politische Aktion. Und dieses Label sei zu wenig, um Tierschutz zu betreiben. Sie gibt mehr Geld aus für Fleisch, kauft diese aber gezielt beim Metzger ihrer Wahl. Gabi Fischer ist der Meinung, dass man Fleisch in Metzgerläden kaufen soll und aber auch gleichzeitig den Konsum reduzieren müsse. Brigitte Andruchowicz lebt selbst auf einem Bauernhof. Sie hat eigene Tiere, die auch dem Verzehr dienen. Sie könne Fleisch nur essen, wenn sie weiß, dass es das Tier gut in seinem Leben hatte.