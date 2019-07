Der TSV Ratzenried will den Fahrstuhl stoppen

Aufstieg, Abstieg, Aufstieg – durch dieses Wellenbad der Gefühle gingen die Fußballer des TSV Ratzenried jeweils am Ende der vergangenen drei Spielzeiten. In der Fußballsaison 2019/20 soll nun der Fahrstuhl gestoppt und der Verbleib in der Bezirksliga Bodensee realisiert werden. „Für uns als Aufsteiger ist das Saisonziel ganz klar der Klassenerhalt“, sagt TSV-Trainer Markus Steidle.

Auf dem Weg dorthin profitieren er und seine Spieler von den in der Bezirksligasaison 2017/18 gemachten Erfahrungen. In der Vorbereitung, die seit dem 9. Juli läuft, legt Steidle deshalb das Hauptaugenmerk auf zwei Aspekte: „Wir wissen ja, was uns in etwa erwartet und brauchen natürlich eine extreme Physis. Wir werden übers Läuferische und auch übers Kämpferische kommen müssen und deshalb müssen wir fit sein. Der andere Schwerpunkt ist, dass wir an unserer defensiven Stabilität arbeiten und sehr viel Wert darauf legen, unsere Gegentore zu minimieren.“

Dabei helfen soll Abwehrspieler Christoph Geyer, der vom TSV Wohmbrechts kam und Steidle zufolge bislang „einen guten Eindruck“ hinterlassen habe. Mit Philipp Zimmermann vom FC Leutkirch, der zuletzt als Schiedsrichter aktiv war, sowie Jonas Brauchle vom SV Deuchelried habe der Kader an Flexibilität gewonnen. Beide Spieler können, so Steidle, auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Der in der vergangenen Saison noch beim ASV Wangen aktive Nico Mariner müsse sich zunächst „ans Tempo und an die höhere Spielklasse gewöhnen“. Darüber hinaus rückten mit Luca Karg, Jan Müller und Mark Lawson drei Spieler aus der eigenen Jugend auf. Dem steht in Kai Herrmann, den es zum Ligakonkurrenten SV Beuren zog, ein für Steidle sehr schmerzhafter Abgang gegenüber.

Weiter dabei sind der landesligaerfahrene Manuel Schlude, Kreisliga-A-III-Torschützenkönig Dennis Mihaljevic sowie Kapitän Daniel Pareth. „Das sind natürlich unsere Fixpunkte“, sagt Steidle. „Um sie herum haben wir auch dieses Jahr eine schlagkräftige Truppe beieinander.“ Während der Trainer mit der Breite seines Kaders zufrieden ist, hätte er „gerne noch den einen oder anderen Spieler gehabt“, um den qualitativen Abstand zur „absoluten Spitze“ zu verringern.

„Wir sind voller Tatendrang“

Zur Ligaspitze zählt Steidle die Teams aus Heimenkirch, Mochenwangen und Beuren sowie die Landesligaabsteiger Oberzell und Leutkirch. Auf dem Schirm hat er auch den SV Seibranz und den SV Fronhofen. „Die haben sich sehr, sehr gut verstärkt, da bin ich mal gespannt.“

Die Euphorie in Ratzenried hält nach dem sofortigen Wiederaufstieg an und soll die Mannschaft möglichst lange tragen. „Wir sind voller Tatendrang und freuen uns auf den Saisonstart“, bekräftigt Steidle. Der Trainer weiß aber auch, dass seinem Team eine anstrengende Spielzeit bevorsteht: „Wir haben eine Hammer-Liga mit 18 Teams, das wird eine Umstellung für uns sein. Das sind 34 Spiele, da brauchst du einen langen Atem. Darauf müssen wir versuchen, uns so gut wie möglich einzustellen. Das wird schon eine Herausforderung, aber das wird für viele andere Mannschaften ähnlich sein. Ich denke, es werden sechs, sieben, acht Mannschaften um die Meisterschaft spielen. Ein Mittelfeld gibt es wenn, dann nur ein ganz, ganz kleines. Der Rest spielt dann schon gegen den Abstieg und da zähle ich uns natürlich auch dazu.“

Sein erstes Ligaspiel bestreitet der Bezirksliga-Rückkehrer am Donnerstag, 15. August, um 18.30 Uhr zu Hause gegen Landesligaabsteiger SG Kißlegg. Bereits am Samstag, 10. August (15.30 Uhr), geht es in der ersten Bezirkspokalrunde zum Sieger des Qualifikationsspiels zwischen dem SV Gebrazhofen II und dem SC Unterzeil-Reichenhofen II.