Werner Gerl tritt am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr mit seinem Kabarett „Der pure Mannsinn“ in der Häge-Schmiede auf. Er wird laut Veranstalter an diesem Abend eindrucksvoll und höchst geistreich sein großes komödiantisches Talent unter Beweis stellen.

Zum Inhalt: Was heißt noch männlich und weiblich, wenn man bei Facebook in den USA rund 50 Möglichkeiten hat, sein Geschlecht anzugeben? Alte Geschlechterrollen weichen auf, Stereotype zerbröseln und gleichzeitig entstehen neue. Werner Gerl werfe einen satirischen Blick auf die Veränderungen im Verhältnis von Mann und Frau. So komme es zu einem höchst kompetenten Frauengespräch über Fußball, bei dem einmal nicht die Abseits-Frage oder das Aussehen der Kicker diskutiert wird.

Aber in dem Programm gehe es nicht nur um die neuen Befindlichkeiten von Adam und Eva, sondern auch um Kinder und Alte, um Schweinsbraten und vegane Bratwurst oder um die Frage nach dem zeitgenössischen Umgang mit dem Tod. Soll man einen leidenschaftlichen Raucher statt in der Urne in einem Aschenbecher beerdigen? Wie viele Models passen in einen Sarg? In dem bunten Programm mit kernigem, bayerischem Humor werde schlaglichtartig der ganz normale Wahnsinn von heute vorgestellt.

Karten gibt es im Vorverkauf unter tickets.schwaebische.de. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.