Der Nikolaus ist da – und hat auch den Weihnachtsmarkt besucht

Darauf haben viele Kinder sehnsüchtig gewartet – und am Dienstag ist er endlich da: der Nikolaustag. Am Morgen dürften sie gespannt in ihre am Vorabend hinaus gestellten Stiefel schauen, welche Gaben er ihnen gebracht hat.

Am Samstag war er übrigens bereits auf dem zweiten Wangener Weihnachtsmarkt auf Einladung der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe zu Gast. „Das ist der echte Nikolaus“, waren sich da viele einig angesichts des würdevoll dreinschauenden Mannes.