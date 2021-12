Der neue staatlich anerkannte Erholungsort Neuravensburg stellt sich vor

Die Urkunden sind seit kurzem übergeben und damit sind die Wangener Ortschaften Neuravensburg, Karsee, Leupolz, Niederwangen und Schomburg nun auch offiziell staatlich anerkannte Erholungsorte. Dies nimmt die SZ zum Anlasse für eine kleine Serie, in der die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erklären, was der jeweilige Teilort an Attraktionen bietet, was den Charakter des Dorfes ausmacht und warum sich ein Besuch lohnt. Heute: Hermann Schad für Neuravensburg.

„In Neuravensburg zu wohnen oder Urlaub zu machen hat viel Positives: Schon die St. Galler Äbte haben im Mittelalter den Ort zu schätzen gewusst und haben die Burg zu einem stattlichen Schloss ausgebaut, haben Fischweiher angelegt, haben Brücken über die Argen gebaut, haben die Volksschulen in Roggenzell und Schwarzenbach gegründet und manches mehr.

Wanderweg 10 gehört zu den schönsten

Das Moor- und Hügelland um Neuravensburg war schon immer fruchtbares Land und gehört zu den sonnen- und regenreichsten Deutschlands. Die sanften, langgestreckten Hügel (Drumlins) rund um Neuravensburg sind eine Besonderheit der glazialen Hinterlassenschaften und laden geradezu zum Wandern ein, ebenso wie die Argen. Die Obere Argen fließt durch Neuravensburg und vereinigt sich wenige Kilometer unterstromig mit der Unteren Argen.

Entlang des Argenufers trifft man ganzjährig Wanderer und Radfahrer. Der Wanderweg 10 von der Neuravensburg bis zum Argenzusammenfluss und weiter bis zum Schloss Achberg gilt als einer der schönsten der Region. Auch das Naturschutzgebiet Neuravensburger Weiher lädt zum Verweilen und im Sommer auch zum Baden ein.

Es gibt landschaftlich und geschichtlich Vieles zu entdecken

Es gibt hier landschaftlich und geschichtlich Vieles zu entdecken. Aber es sind nicht nur Klima, Landschaft und Geschichte, was Neuravensburg auszeichnet, es sind auch die Menschen die hier wohnen.

All dies wissen auch die vielen Urlauber zu schätzen. Neuravensburg hat alles, was das Leben auf dem Lande so lebenswert macht, eine sehr gute Infrastruktur zur Versorgung seiner Bewohner, einen wunderschönen Kindergarten mit zwei angeschlossenen Waldgruppen, eine bald wieder zweizügige Grundschule, eine Turn- und Festhalle, drei Dorfgemeinschaftshäuser und Dorfplätze und ein ausgesprochen lebendiges Vereinsleben, das es jedem Neubürger leicht macht, schnell Anschluss und Freunde zu finden. Neuravensburg ist auch für seine Feste bekannt.

Das Burgfest im August und das mittelalterliche Burgspektakulum an Pfingsten locken jährlich Familienangehörige, Freunde und Fremde an. Das Dorf entwickelt sich und bietet jungen Familien Möglichkeiten, hier bei viel Lebensqualität sesshaft zu werden. Staatlich anerkannter Erholungsort Neuravensburg, das passt und hört sich prima an!“