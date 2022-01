Der neue staatlich anerkannte Erholungsort Leupolz stellt sich vor

Die Urkunden sind seit kurzem übergeben und damit sind die Wangener Ortschaften Neuravensburg, Karsee, Leupolz, Niederwangen und Schomburg nun auch offiziell staatlich anerkannte Erholungsorte. Dies nimmt die SZ zum Anlasse für eine kleine Serie, in der die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erklären, was der jeweilige Teilort an Attraktionen bietet, was den Charakter des Dorfes ausmacht und warum sich ein Besuch lohnt. Heute: Anton Sieber für Leupolz.

Ein Schreibtisch wie im Urlaub

„Von meinem Schreibtisch im Rathaus sehe ich auf den Kirchberg. Im Vordergrund das Gasthaus Hirsch mit seiner wehenden Fahne unserer regionalen Brauerei, im Hintergrund die Kirche, schön umgeben von Gärten, Büschen und Bäumen. Wenn ich jetzt nicht einen Bericht über den Erholungsort Leupolz schreiben würde, wäre ich schon mitten im Urlaub.

Bei meinem Dorfrundgang begegnete mir heute schon ein fremdes Auto. Voll bepackt mit Fahrrädern steuerte es unser Gasthaus an. Unsere Wirtin, die Maria, hatte dieser Familie wohl ein Zimmer reserviert. Hier gibt es gutes Essen und das Urlaubsbudget reicht einige Tage länger als gewohnt.

Kirche ragt auf dem Berg hoch hinauf

Die fremden Gäste waren ausgestiegen und erkundigten sich bei mir, wo das „Himmelszipfele“ sei. Immer dem Schild nach, gab ich zur Antwort, dann kommen sie auch zu unserem Rastplatz beim Weinberg. Von da aus ragt die Kirche auf dem Berg hoch hinauf. Der Blick geht auf den Dorfstadel mit Heimatmuseum, das seinem Namen alle Ehre macht. Bei einer Führung werden viele Zeugen vergangener Zeiten mit Geschichten über das bäuerliche Leben im Allgäu verbunden. Alles wird von ehrenamtlichen Helfern liebevoll und gekonnt für unsere Gäste und Einheimischen gepflegt.

Erholung hat auch mit Essen zu tun

Erholung hat immer auch etwas mit dem Essen zu tun. Ursprünglichen und typischen Käse gibt es bei uns direkt von der Bauernkäserei. So ein Stück Käse vom Allgäu ist auch sehr begehrt als Mitbringsel für die Heimfahrt, weil dann der Urlaub noch ein paar Tage anhält. Auf dem großen Parkplatz verabreden sich häufig Gruppen von Nah und Fern, um die vielen ausgeschilderten Wander- und Radwege zu nutzen. Vorbei an einzelnen Ferienwohnungen, Aussichtspunkten, Wäldern, Wiesen, Weihern und Naturschutzgebieten. Der Großweiher in Röhrenmoos ist auch die Heimat unseres großen Campingplatzes mit Gastronomie.

Übrigens erholen sich in Leupolz auch die Einheimischen hervorragend.“