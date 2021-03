Der Kampf für Gleichberechtigung in Wangen geht weiter

Rückmeldungen zu der Plakataktion können an die E-Mail-Adresse int-frauentag-wg@outlook.de geschickt werden. Wer beim Bündnis mitmachen will oder Ideen hat, kann ebenfalls an diese Mailadresse schreiben. Die Aktion kann auch auf Instagram verfolgt werden: frauenbuendnis_wangen.

Die Beratungsstelle „Kinder und Frauen in Not“ in Wangen befindet sich im Buchweg 8. Die Kontaktdaten lauten: Telefonnummer 07522 / 9099598 und per E-Mail wangen@frauen-beratung-ravensburg.de.