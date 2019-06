Der Junge Cantarte Kammerchor spielt „Wir sind die Welt“- Konzert

Der „Junge Cantarte Kammerchor“ eröffnet am Freitag, 28. Juni um 19.30 Uhr die Cantarte Konzerttrilogie in der Spitalkirche Wangen unter dem Motto „We are the world“ und widmet sich dabei sprituell-humanistischen Themen. Das Programm besteht laut Pressemitteilung aus mitreißenden und herzbewegenden Liedern verschiedener Genres und sei ein Statement für zukunftsbejahende Lebensfreude und Mitmenschlichkeit. Der Chor wird unterstützt durch die jungen Männerstimmen „Malefits“, Solistinnen und Ensembles, sowie die Kindergruppe „Pfefferspätzle“ aus Hard in Österreich. Danaila Deleva begleitet am Klavier. Die Gesamtleitung hat Martina Klesse-Schmitz. Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Sänger freuen sich jedoch über eine Spende, welche die Jugendlichen komplett an einen noch zu bestimmenden wohltätigen Zweck weitergeben möchten. Foto: Verein Cantarte