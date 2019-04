„Der ist ja voll nett, sympathisch und ganz normal“

Einen Aktionstag mit Fußballweltmeister Karl-Heinz Riedle hat der Lions Club -Isny 25 Schülern der Anton-von-Gegenbaur-Schule (AvG) ermöglicht. Die Schüler der Lions-Kooperationsschule trainierten einen Vormittag lang mit dem einstigen deutschen Fußballaushängeschild und konnten Autogramme, Bälle und die Erinnerung an einen besonderen Tag mit nach Hause nehmen.

Von unserer Mitarbeiterin Susi Weber

„Ein gemeinsames Event haben wir bereits hinter uns“, sagte Lions-Präsident Bruno Sieg und meinte damit den Ausflug zum Autotuner- und Auto-Rennstall-Team „Abt Sportsline“ in Kempten: „Ich begrüße nun hier in der WFV-Halle die Schüler der AvG-Schule, die sich besonders engagiert haben.“ Sieg hatte sich zu Beginn seiner Amtszeit die Anton-von-Gegenbaur-Schule ausgesucht, um Jugendlichen die Möglichkeit einzuräumen, besondere Dinge in der Welt des Sports zu erleben.

„Ganz wild“ aufgenommen worden sei der Riedle-Aktionstag, erzählte Schulleiter Jürgen Lindner: „Wir haben uns dieses Mal zum Beispiel auch jene Fußballmannschaft ausgesucht, die bei ,Jugend trainiert für Olympia‘ gerade gegen Bad Waldsee siegreich war.“

Für das Training hatte der Weltmeister und Champions-League-Gewinner drei Fußballtrainer mitgebracht. Nach kurzer Vorstellung ging es los. Technik, Tricks, Spielstationen, Torschuss und Spiel standen im Vordergrund. „Weiter Jungs, noch ´ne Runde“, motivierte der in Weiler-Simmerberg geborene und aufgewachsene Fußballer.

„Der ist ja voll nett. Es fühlt sich gut an, hier dabei zu sein. Riedle ist sympathisch und so ganz normal“, sagte Neuntklässler Djamel Yachir, der auch freimütig zugab, im Vorfeld im Internet nach ;Riedle‘ zu gesucht zu haben: „Ich kannte ihn nicht.“

Karl-Heinz Riedle habe der Jugend der Stadt mit seinem Kommen eine große Freude bereitet, sagte Oberbürgermeister Michael Lang. „Ich hatte nie das Glück mit so einem großen Fußballer trainieren zu dürfen.“ Schulamtsdirektor Klaus Moosmann freute sich ebenfalls über das Zusammentreffen der Schüler mit dem Fußballidol: „Für uns sind solche Aktionen wichtig, denn Schule ist bedeutend mehr als die Vermittlung von Bildung.“

Dass es Spaß gemacht habe, darin waren sich die Jugendlichen einig. „Das können wir jede Woche machen“, rief einer. Für die Schüler gab es zum Abschluss Bälle, für Riedle einen Wimpel seines einstigen Vereines Lazio Rom und das dazugehörige Trikot.