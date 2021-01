„Der finanzielle Berg, der bleibt, lässt sich nicht wegimpfen“

Vor der einstimmigen Verabschiedung des städtischen Finanzetats für das laufende Jahr haben die Vorsitzenden der vier Gemeinderatsfraktionen (CDU, GOL, Freie Wähler, SPD) sowie der FDP-Gruppensprecher ihre Haushaltsreden gehalten. Nachfolgend der komplette Wortlaut des Beitrags von Klaus Schliz (FDP):

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren der Verwaltung, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Das letzte Jahr war für alle Bürger der Stadt Wangen außergewöhnlich.

Außergewöhnlich belastend, außergewöhnlich anstrengend und vor allem eins: Außergewöhnlich unsicher.

Zwar bestand für die meisten die Unsicherheit nicht in der Furcht um Leib und Leben. Die Unsicherheit bezog und bezieht sich aber auf die Zukunft unseres gesellschaftlichen Lebens.

Wann darf ich das nächste Mal meine Eltern besuchen? Gibt es meine Arbeitsstelle in drei Monaten noch? Wie sind die derzeitigen Vorschriften ausgestaltet? Wie werden Sie sich die nächsten Wochen entwickeln?

Das und mehr sind Fragen, die bei den Menschen eine ständige Unsicherheit erzeugt haben. Diese Unsicherheit wirkt sich auf eine Vielzahl von Bereichen aus und legt das gesellschaftliche Leben zu einem großen Teil lahm.

Investitionen wurden nach hinten verschoben, Vereinsstrukturen und Traditionen durchbrochen und zwischenmenschliche Beziehungen zerstört.

Diese Umstände hatten schwerwiegende Auswirkungen auf alle Bürger unserer Stadt Wangen. Neben den Bürgern wurde vor allem die Verwaltung aufs Äußerste strapaziert. Daher möchte ich mich im Namen der FDP im Gemeinderat ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Aber nicht nur gesellschaftlich hat dieses Jahr tiefe Spuren in unserer Stadt hinterlassen, auch und vor allem finanziell.

Einen besonderen Dank gilt an dieser Stelle der Kämmerei, Frau Winder, die die Beratungen des Haushalts sachlich und zielgerichtet vorangebracht hat, und keine Gelegenheit ausgelassen hat auf die Schwierigkeiten der Finanzierung hinzuweisen und pauschale Kürzungen der Haushaltsstellen durchgesetzt hat.

Vergangenes Jahr hatte ich schon auf den Handlungsspielraum für freiwillige Aufgaben durch Vorgaben der Erfüllung der Pflicht- und Weisungsaufgaben hingewiesen und ihn als „sehr gering" beschrieben.

Leider hat sich die Situation nicht entspannt sondern massiv verschärft.

Nach wie vor ist die Landesgartenschau 2024 eine für Wangen wahrscheinlich noch nie dagewesene städtische Entwicklungsmöglichkeit, gleichzeitig aber eine Herkulesaufgabe, was die Finanzierung betrifft.

Die Kombination aus massiver finanzieller Belastung und einem Loch durch Einnahmeausfälle in Millionenhöhe u.a. aufgrund fehlender Gewerbesteuereinnahmen wird noch unsere Folgegenerationen beschäftigen.

Sprechen Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern und erklären Ihr Handeln. Ich bin mir sicher, dass der mündige Bürger Ehrlichkeit und Transparenz zu schätzen weiß.

Er muss aber das Handeln auch nachvollziehen und verstehen können. Er muss das Augenmaß bei Investitionen und Baumaßnahmen als ausgewogen erkennen können.

Sei es bei Kreisverkehren, die entweder für 300 000 Euro funktional oder als Millionen-Prestigeprojekt erstellt werden können.

Sei es durch Mehrausgaben, weil mehr Fördergelder zur Verfügung stehen, anstatt das Förderbudget an der ursprünglich geplanten Eigenkapitalsumme abzuziehen und einzusparen.

Sei es durch finanzielle Unterstützung, die eigentlich dem Verursacherprinzip zugeschrieben werden müsste.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Politik der FDP war schon immer darauf ausgerichtet, die Ausgabenseite der Einnahmenseite anzupassen und nicht umgekehrt.

Wir hoffen und ermahnen zugleich die verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen im Rat, sich an die Empfehlungen der Haushaltsstrukturkommission zu halten und diese Vorschläge ernst zu nehmen. Möglicherweise gibt es auch darüber hinaus noch Einsparpotentiale.

Wir appellieren auch an die anderen Fraktionen, Anträge mit Augenmaß zu stellen. Jeder Antrag verschlingt Unmengen an Ressourcen der Verwaltung und führt oft im Ergebnis zu keiner Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger, sondern reduziert sich auf politisches Geplänkel.

Daher werden wir an dieser Stelle auch keine Anträge stellen.

Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Krise wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang begleiten. Und auch das werden wir irgendwie überstehen.

Auch glaube ich nicht, dass die Schwierigkeiten überwunden sind, wenn der letzte Corona-Patient medizinisch über den Berg ist und die Intensivstation verlassen hat.

Der finanzielle Berg, der bleibt, lässt sich nicht wegimpfen, wird nicht besser, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und uns in Quarantäne verkriechen und unangenehme Entscheidungen aufschieben. Wir betreiben eine städtische finanzielle Intensivstation. In der Intensivmedizin gilt das Prinzip Teamwork aber auch den Fokus auf die wichtigen Entscheidungen zu legen. Und, auch das gehört zur Wahrheit, nicht jeder Patient, in unserem Fall nicht jedes Projekt, lässt sich retten.

Wichtig ist dennoch, den Blick in die Zukunft zu richten.

Jede Krise bringt eine Möglichkeit zum Neustart. Eine Möglichkeit zum Überdenken etablierter Strukturen und Logiken.

Ein altes Sprichwort besagt: „Spare in der Zeit, so hast du in der Not."

Nun soll das natürlich kein Plädoyer für ein „Shutdown" sämtlicher Ausgaben sein, aber es soll doch zumindest zum Nachdenken anregen.

Trotz alledem müssen wir notwendige Investitionen tätigen. Investitionen, die die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten. Ausgaben, die unsere schöne Stadt zielgerichtet nach vorne bringen.

Dazu gehören beispielsweise Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder in die Digitalisierung überholter Prozesse.

Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei allen bedanken, die während des letzten Jahres für die Aufrechterhaltung unserer Stadtverwaltung verantwortlich waren.

Auch ein großes Dankeschön an alle, die freiwillig in solch einer schwierigen Zeit die Verwaltung durch ehrenamtliches Engagement unterstützt haben.

Und zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an unseren Oberbürgermeister Michael Lang, der meines Wissens zu jeder Zeit alles gegeben hat, um diese Krise bestmöglich zu bewältigen.

Raufen wir uns zusammen und meistern gemeinsam diese nie dagewesene Herausforderung.

Ein alter französischer Schriftsteller, Victor Hugo sagte im 19. Jahrhundert: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance."

Vielen Dank.