Der FC Wangen läuft auf der letzten Rille

Fußball-Verbandsligist FC Wangen empfängt am Samstag (15.30 Uhr) im Kampf um den Klassenerhalt den Tabellennachbarn VfB Neckarrems. Personell schaut es bei den Allgäuern gar nicht rosig aus, fürs Wochenende drohen auch noch Kapitän Simon Wetzel und Abwehrchef Fabian Eninger auszufallen.

Eigentlich sollte der FC Wangen mit viel Selbstvertrauen in das Kellerduell gegen Mitabstiegskandidat Neckarrems gehen, denn die Rot-Weißen haben sich bravourös aus dem Tabellenkeller gearbeitet und von den letzten acht Partien lediglich ein Spiel verloren. Aber die Personalsorgen scheinen derzeit nicht weniger zu werden, Kapitän Simon Wetzel, der am vergangenen Wochenende nach einem groben Foulspiel bereits kurz vor der Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, kann voraussichtlich auch am Samstag gegen Neckarrems nicht auflaufen, „Simons Fuß ist noch dick und blau, ich gehe nicht davon aus, dass er spielen kann“, sagt Wangens Trainer Adrian Philipp. Auch hinter dem Einsatz von Fabian Eninger, der am Wochenende beruflich eingespannt ist, steht noch ein großes Fragezeichen. „Wenn uns diese beiden wichtigen Spieler ausfallen würden, wäre das richtig übel für uns“, sagt Philipp. Zumal die Verletztenliste ohnehin schon groß genug ist: mit Franz Rädler, Thomas Maas, Mario Vila Boa, Djamel Eddine Yachir, Niklas Hartman und Jonas Müller fehlt dem FC Wangen schon mehr als eine halbe Mannschaft.

Starkes Debüt des jungen Patrick Kramer

Gerade im Saisonendspurt müssen nochmals alle Reserven ausgeschöpft werden, um die gesteckten Ziele erreichen zu können, aber ausgerechnet jetzt gehen dem FC die Spieler aus. „Wir fahren wirklich auf der allerletzten Rille, aktuell stehen mir für Samstag nur 13 Spieler zur Verfügung“, sagt Philipp. Hoffnung besteht noch beim jungen Patrick Kramer, der vor zwei Wochen sein Startelfdebüt feierte, jedoch am vergangenen Wochenende ebenfalls verletzungsbedingt passen musste. Dass er eine echte Alternative sein kann, hat er im Heimspiel gegen Löchgau mit einer Torvorlage und einer tollen Vorstellung bewiesen. Philipp würde sich eine weitere Galavorstellung des 18-Jährigen sicherlich wünschen: „Paddy versucht, das Abschlusstraining komplett mitzumachen, dann schauen wir, ob es bei ihm geht.“

Egal, wer letztendlich für den FC Wangen auf dem Platz steht, es muss irgendwie gepunktet werden. Mit einem Blick auf die letzten beiden Spiele, in denen die beiden Spitzenteams aus Hollenbach und Dorfmerkingen auf den FC Wangen warten und die Aufgaben somit nicht einfacher werden, zählt gegen den Tabellenzehnten Neckarrems nur ein Sieg. „Wir werden auch Samstag wieder alles reinwerfen und versuchen, alle Punkte in Wangen zu behalten“, gibt sich Philipp trotz der angespannten Personalsituation optimistisch.

Nach dem Sieg gegen den aktuellen Spitzenreiter Dorfmerkingen, reist der VfB Neckarrems mit gehörigem Rückenwind ins Allgäu und will versuchen, mit einem Sieg die Gastgeber in der Tabelle zu überholen. Kommt der VfB mal in Fahrt, kann es für den Gegner auch mal böse enden, denn die acht Saisonsiege waren größtenteils recht deutlich. Auffällig ist, dass die Gäste anscheinend nur gewinnen können, wenn hinten die Null steht. Was für den FC Wangen bedeutet würde: Ein Tor muss dringend geschossen werden, um auch zu punkten. Ein Abwehrbollwerk will Philipp, trotz der Personalnot, aber nicht aufstellen: „Hinten reinstehen wird sowieso schwierig, da ein Punkt für uns vielleicht zu wenig ist.“